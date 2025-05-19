RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Найбільш цікаве на
форумі - вибір редактора

Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:00

Досліджуй тему ETFs та вигравай квиток на головну інвестподію року

Одна з ключових тем цьогорічного Invest Talk Summit — інвестування в ETFs-фонди.

📈 Цей перспективний інструмент може приносити інвестору до 15% річних у валюті.

На саміті ви почуєте експертний розбір ETFs-фондів: які вони є, як обирати, за якими критеріями оцінювати.
Зображення

З 12 по 20 травня купуйте марафон «Інвестування в ETFs» та автоматично беріть участь у розіграші квитків на Invest Talk Summit!

Розіграш відбудеться 21 травня в Академії Мінфін.

🎉Поспішайте отримати вдвічі більше корисних знань за вигідною ціною
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1116 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 10:10

Одразу дві круті можливості, щоб розібратись в ETFs

ETFs-фонди — один з варіантів впевнено й успішно стартувати в інвестиціях. Бо інструмент має щонайменше 6 переваг:

✅ доступність — можна почати з невеликих сум;
✅ зручність — купуєш і продаєш через брокера або платформу;
✅ гнучкість — підходять і для короткострокових, і для довгострокових цілей;
✅ низькі витрати — менші комісії порівняно з активним інвестуванням;
✅ диверсифікація — доступ до акцій і секторів світової економіки;
✅ різноманітність — інвестиції в індекси чи сектори замість окремих компаній;

А головна їхня перевага — це історична дохідність до 15% річних у валюті.

Детально розібратися в цьому інструменті допоможе марафон «Інвестування в ETFs» від Академії Мінфін.

Це 6 занять, протягом яких спікери — досвідчені інвестори Пилип Олійник та Михайло Серюга — розкладуть все по поличках, від теорії до конкретних кроків.

Зображення

⚡️ І ще одна крута можливість ⤵️

Купуйте марафон «Інвестування в ETFs» — і автоматично беріть участь у розіграші квитків на Invest Talk Summit

⚡️ Тільки з 12 по 20 травня в Академії Мінфін ⤵️

До речі, тема ETFs стане однією з ключових на цьогорічному саміті. Ви дізнаєтесь, які вони є, як обирати, за якими критеріями оцінювати.

⏰ Розіграш квитків проведемо 21 травня. А саміт відбудеться вже 24 травня.

Скористайтесь пропозицією та отримайте вдвічі більше знань за одну ціну!

Придбати курс можна за посиланням
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:12

гайд Фінансова гармонія для пар

👋 Форумчани!
Як часто у вашій сім’ї обговорюється тема грошей та фінансового планування? Чи напружує вас ця тема?

Якщо відчуваєте певну скутість, скористайтесь гайдом «Фінансова гармонія для пар» від Академії Мінфін. Гайд містить три розділи:

1️⃣ діалог — про ставлення до грошей, фінансові звички, сформовані в сім’ї;
2️⃣ облік — про щоденні витрати, їх оптимізацію, розподіл бюджету;
3️⃣ цілі та планування — про спільні мрії, накопичення й інвестиції.

🎁 Пройдіть гайд безкоштовно та, окрім готової фінансової стратегії, отримайте приємний бонус — знижку на курс «Інвестиційний трамплін» від Академії Мінфін.

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:57

Давно збирались розібратись в ETFs?

Давно збирались розібратись в ETFs? Зараз ідеальний момент 💰

Інвестиції під 15% річних у валюті — це реально! ETFs-фонди відкривають таку можливість тим, хто готовий вникнути й розібратись, як працює цей інструмент.

Повний розбір з покроковими інструкціями від спікерів ви можете отримати на марафоні «Інвестування в ETFs» від Академії Мінфін.

За 6 занять досвідчені спікери — Пилип Олійник та Михайло Серюга — допоможуть опанувати цей інструмент навіть з нуля. Ви дізнаєтесь про таке:

▶️ Різновиди ETFs та їх можливості
▶️ Шість переваг, обмеження та стратегії інвестування в ETFs
▶️ Створення інвестиційного портфеля з ETFs
▶️ Реєстрація у брокера та купівля ETFs: налаштування терміналу, приклад купівлі

Зображення

🔗ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

⚡️ А тільки тиждень, з 12 по 20 травня, Академія дарує УНІКАЛЬНИЙ БОНУС за купівлю марафону.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6134
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 69707172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.