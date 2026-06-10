Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Вже завтра, 27 березня, у Києві відбудеться церемонія FinAwards 2026!
На Вас чекає не лише вручення нагород, а й виступ гурту СКАЙ.
Місць обмаль — приєднуйтесь, підтримайте своїх фаворитів і проведіть вечір у професійному колі.
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Додано: Чет 26 бер, 2026 16:13
Форумчани!
Вже завтра, 27 березня, у Києві відбудеться церемонія FinAwards 2026!
На Вас чекає не лише вручення нагород, а й виступ гурту СКАЙ.
Місць обмаль — приєднуйтесь, підтримайте своїх фаворитів і проведіть вечір у професійному колі.
Додано: Чет 02 кві, 2026 10:47
Воркшоп «Криптопрорив 4.0»
⚡ Воркшоп «Криптопрорив 4.0» вже сьогодні!
Михайло Серюга, криптоінвестор з 13-річним досвідом, пояснить, як і чому змінився ринок, які стратегії вже не актуальні та як діяти у 2026 році.
📅 2 квітня, 19:00, онлайн (~2 години + Q&A). Встигніть долучитись.
Додано: Пон 20 кві, 2026 12:18
Крипта — це вже не експеримент, а маст-хев для диверсифікації. Але заходити «наосліп» — занадто дорого.
У записі воркшопу «Криптопрорив 4.0» від «Академії Мінфін» надано чіткі відповіді, як легально працювати з активами в Україні та які монети мають реальний потенціал зростання.
Це інвестиція в знання. Досить відкладати фінансову свободу на понеділок. Запис доступний вже зараз.
Додано: Пон 11 тра, 2026 14:35
Які виплати можуть отримати переселенці у 2026 році та як оформити. Розбираємо новий спецпроєкт
Понад 4,6 млн українців мають статус ВПО. Частина з них можуть претендувати на фінансову підтримку, однак не всі знають, куди звертатися та з якими документами.
У межах спецпроєкту «Фінансова опора», що реалізується за підтримки Інститут Масової Інформації (ІМІ) та Ministerie van Buitenlandse Zaken, ми зібрали детальний гайд для ВПО.
Перегляньте гайд та дізнайтеся, на які види допомоги ви як ВПО можете претендувати
Додано: Чет 28 тра, 2026 11:33
На які доплати та пільги можна розраховувати у 2026 році?
Державна соціальна підтримка, пенсійні надбавки та пільги — це теми, в яких через постійні законодавчі зміни легко заплутатися. Команда Finance.ua випустила корисний спецпроєкт, де детально й доступно розібрано, хто, як і на які виплати чи знижки може розраховувати цього року.
Цей гайд допоможе перевірити, чи не пропускаєте Ви або Ваші батьки й родичі виплати, які держава зобов'язана нараховувати. Усе зібрано в одному місці без складних юридичних формулювань.
👉Повний розбір читайте за посиланням
Додано: Чет 04 чер, 2026 12:27
Сьогодні, 4 червня, Академія Мінфін проводить практичний воркшоп, де розкладуть по поличках усю «кухню» сучасного ринку монет. Без романтики та інфошуму.
Додано: Сер 10 чер, 2026 17:13
«Мінфін» представляє рейтинг забудовників передмістя Києва-2025 та розповідає, що зараз відбувається на первинному ринку житла та які нюанси варто враховувати потенційним покупцям, аби із новим помешканням не отримати купу проблем.
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