Это верно.
Не могу судить.Так, вимоги знижуються, але більше в плані паперового супроводу ніж якості.
BRAVE1, VIP1, "Залізний Полігон" - це реально революційний прорив в порівнянні з традиційною "Военная приёмка". І дуже жаль що вони стали можливими та з"явились лише в 2024-му а не в 2014-му.
Но вы назвали платформы, а не производителей.
Я говорил о контроле качества. Вероятно, я ошибся, когда использовал "бытовой" термин "военная приёмка". Официально она называлась "представительство заказчика на предприятии" и занималась, в основном, именно контролем качества продукции и соблюдения техпроцесса (больше первым). Она не занималась выбором образцов вооружения для производства, для этого были другие службы.
Судя по тому, что вы пишете, и по тем фото, которые вы выкладывали, такая служба не помешала бы и сейчас.