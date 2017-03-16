РАЙСЬКА ЛАГУНА НА ЗАКАРПАТТІ

Між двома скелями б’є водоспад, утворюючи “лагуну” з вируючою водою. Глибина водойми – до трьох метрів. Вода надзвичайно чиста і прозора: видно, як плавають риби.
Через стрімкий потік води, вона тут не прогрівається навіть у найспекотніші дні, але відчуття бадьорості і цілющої прохолоди цього гірського дива варте, щоб у ньому скупатися.
Це місце неодмінно припаде до душі любителям живої дикої природи. Гарні краєвиди, свіже повітря, відсутність натовпів туристів – усе, що потрібно для вдалого відпочинку.
Як знайти це місце?
Знаходиться це диво природи на річці Люта, неподалік села Чорноголова Великоберезнянського району, Закарпатської області.