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РАЙСЬКА ЛАГУНА НА ЗАКАРПАТТІ

РАЙСЬКА ЛАГУНА НА ЗАКАРПАТТІ
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2017 09:36

РАЙСЬКА ЛАГУНА НА ЗАКАРПАТТІ

На Закарпатті є одне цікаве, мало кому відоме місце – затишна заводь з водою бірюзового кольору, оточена живописною красою Карпатських гір. Справжній рай!

Між двома скелями б’є водоспад, утворюючи “лагуну” з вируючою водою. Глибина водойми – до трьох метрів. Вода надзвичайно чиста і прозора: видно, як плавають риби.

Через стрімкий потік води, вона тут не прогрівається навіть у найспекотніші дні, але відчуття бадьорості і цілющої прохолоди цього гірського дива варте, щоб у ньому скупатися.

Це місце неодмінно припаде до душі любителям живої дикої природи. Гарні краєвиди, свіже повітря, відсутність натовпів туристів – усе, що потрібно для вдалого відпочинку.

Як знайти це місце?

Знаходиться це диво природи на річці Люта, неподалік села Чорноголова Великоберезнянського району, Закарпатської області.


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Пчёлка
 
Повідомлень: 5170
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2017 20:20

Вот как раз в малоизвестных кому местах и находятся такие жемчужинки. Ибо находись они у всех на виду, уже давно были бы мягко говоря испорченными.
alena_sokolovaaaaa
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Повідомлень: 15
З нами з: 26.08.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:19

  Пчёлка написав:На Закарпатті є одне цікаве, мало кому відоме місце – затишна заводь з водою бірюзового кольору, оточена живописною красою Карпатських гір. Справжній рай!

Між двома скелями б’є водоспад, утворюючи “лагуну” з вируючою водою. Глибина водойми – до трьох метрів. Вода надзвичайно чиста і прозора: видно, як плавають риби.

Через стрімкий потік води, вона тут не прогрівається навіть у найспекотніші дні, але відчуття бадьорості і цілющої прохолоди цього гірського дива варте, щоб у ньому скупатися.

Це місце неодмінно припаде до душі любителям живої дикої природи. Гарні краєвиди, свіже повітря, відсутність натовпів туристів – усе, що потрібно для вдалого відпочинку.

Як знайти це місце?

Знаходиться це диво природи на річці Люта, неподалік села Чорноголова Великоберезнянського району, Закарпатської області.


Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Боже, как же там красиво!))) Хочу))))
Olenka Nik
 
Повідомлень: 12
З нами з: 09.01.18
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 09:32

Даже и не СКАЖЕШЬ что такая лагуна на Закарпатье!!!! НУЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ своими глазами...
vovchuki
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:23

А как там с качеством дороги, если изо Львова ехать?
Mandrake
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:42

Красиво)
LIra1
 
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