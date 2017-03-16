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РАЙСЬКА ЛАГУНА НА ЗАКАРПАТТІ
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Сер 31 тра, 2017 09:36
На Закарпатті є одне цікаве, мало кому відоме місце – затишна заводь з водою бірюзового кольору, оточена живописною красою Карпатських гір. Справжній рай!
Між двома скелями б’є водоспад, утворюючи “лагуну” з вируючою водою. Глибина водойми – до трьох метрів. Вода надзвичайно чиста і прозора: видно, як плавають риби.
Через стрімкий потік води, вона тут не прогрівається навіть у найспекотніші дні, але відчуття бадьорості і цілющої прохолоди цього гірського дива варте, щоб у ньому скупатися.
Це місце неодмінно припаде до душі любителям живої дикої природи. Гарні краєвиди, свіже повітря, відсутність натовпів туристів – усе, що потрібно для вдалого відпочинку.
Як знайти це місце?
Знаходиться це диво природи на річці Люта, неподалік села Чорноголова Великоберезнянського району, Закарпатської області.
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Пчёлка
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Додано: Суб 26 сер, 2017 20:20
Вот как раз в малоизвестных кому местах и находятся такие жемчужинки. Ибо находись они у всех на виду, уже давно были бы мягко говоря испорченными.
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alena_sokolovaaaaa
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Додано: Суб 03 лют, 2018 20:19
Пчёлка написав:
На Закарпатті є одне цікаве, мало кому відоме місце – затишна заводь з водою бірюзового кольору, оточена живописною красою Карпатських гір. Справжній рай!
Між двома скелями б’є водоспад, утворюючи “лагуну” з вируючою водою. Глибина водойми – до трьох метрів. Вода надзвичайно чиста і прозора: видно, як плавають риби.
Через стрімкий потік води, вона тут не прогрівається навіть у найспекотніші дні, але відчуття бадьорості і цілющої прохолоди цього гірського дива варте, щоб у ньому скупатися.
Це місце неодмінно припаде до душі любителям живої дикої природи. Гарні краєвиди, свіже повітря, відсутність натовпів туристів – усе, що потрібно для вдалого відпочинку.
Як знайти це місце?
Знаходиться це диво природи на річці Люта, неподалік села Чорноголова Великоберезнянського району, Закарпатської області.
Боже, как же там красиво!))) Хочу))))
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Olenka Nik
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Додано: Чет 08 бер, 2018 09:32
Даже и не СКАЖЕШЬ что такая лагуна на Закарпатье!!!! НУЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ своими глазами...
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vovchuki
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Додано: Чет 08 бер, 2018 18:23
А как там с качеством дороги, если изо Львова ехать?
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Mandrake
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Додано: Сер 16 тра, 2018 22:42
Красиво)
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LIra1
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:19
Блин, вот на Украине столько красивых мест, всегда поражался почему о них так мало известно. Очень красиво!
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franciskoua
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:09
Mandrake написав:
А как там с качеством дороги, если изо Львова ехать?
Якшо їхати трасою E471/Е50/М06 и Н13 через Стрий, то дорога гуд, до Стрия недавно якраз проклали.
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Ruslana_76
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:12
В смислі, поремонтували.
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Ruslana_76
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:21
Ruslana_76
В Карпаты еду вот скоро, только через поезд. Более чем уверена, что там есть что посмотреть
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fefelova
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