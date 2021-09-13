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Где можно обменять металлические
евро? Днепр или Киев

Где можно обменять металлические евро? Днепр или Киев
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:42

Re: Где можно обменять металлические евро? Днепр или Киев

А на данный момент какие украинские банки принимают монеты 1 и 2 евро, кто-нибудь обменивал?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 17:45

dollars.com.ua - поменяем металические евро, ветхие доллары, испорченные доллары, евро и тд
mest_net
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 17:48

  Dobrofey написав:А на данный момент какие украинские банки принимают монеты 1 и 2 евро, кто-нибудь обменивал?

Принимают Юнекс и Украинский Капитал.

А кто знает, где можно обменять металлические злотые?
la9
 
Повідомлень: 2686
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:23

Re: Где можно обменять металлические евро? Днепр или Киев

Купим металлические евро, злотые, швейцарские франки, британские фунты и другие монеты.
Основная потребность:
Евро, евроценты
Злотые, гроши
Швейцарские франки, раппены
Британские фунты, пенсы
Чешские кроны
Болгарские левы
eurocent
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 20:38

  eurocent написав:Купим металлические евро, злотые, швейцарские франки, британские фунты и другие монеты.
Основная потребность:
Евро, евроценты
Злотые, гроши
Швейцарские франки, раппены
Британские фунты, пенсы
Чешские кроны
Болгарские левы

Металеві євро та євроценти по якому курсу берете?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 20:49

  Investor_K написав:
  eurocent написав:Купим металлические евро, злотые, швейцарские франки, британские фунты и другие монеты.
Основная потребность:
Евро, евроценты
Злотые, гроши
Швейцарские франки, раппены
Британские фунты, пенсы
Чешские кроны
Болгарские левы

Металеві євро та євроценти по якому курсу берете?


Пятак за кг. :D
Хомякоид
 
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