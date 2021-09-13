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Где можно обменять металлические евро? Днепр или Киев
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 тра, 2021 14:42
А на данный момент какие украинские банки принимают монеты 1 и 2 евро, кто-нибудь обменивал?
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Dobrofey
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Додано: Вів 13 лип, 2021 17:45
dollars.com.ua - поменяем металические евро, ветхие доллары, испорченные доллары, евро и тд
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mest_net
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Додано: Вів 13 лип, 2021 17:48
Dobrofey написав:
А на данный момент какие украинские банки принимают монеты 1 и 2 евро, кто-нибудь обменивал?
Принимают Юнекс и Украинский Капитал.
А кто знает, где можно обменять металлические злотые?
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la9
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:23
Купим металлические евро, злотые, швейцарские франки, британские фунты и другие монеты.
Основная потребность:
Евро, евроценты
Злотые, гроши
Швейцарские франки, раппены
Британские фунты, пенсы
Чешские кроны
Болгарские левы
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eurocent
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Додано: Нед 19 січ, 2025 20:38
eurocent написав:
Купим металлические евро, злотые, швейцарские франки, британские фунты и другие монеты.
Основная потребность:
Евро, евроценты
Злотые, гроши
Швейцарские франки, раппены
Британские фунты, пенсы
Чешские кроны
Болгарские левы
Металеві євро та євроценти по якому курсу берете?
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Investor_K
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Додано: Нед 19 січ, 2025 20:49
Investor_K написав: eurocent написав:
Купим металлические евро, злотые, швейцарские франки, британские фунты и другие монеты.
Основная потребность:
Евро, евроценты
Злотые, гроши
Швейцарские франки, раппены
Британские фунты, пенсы
Чешские кроны
Болгарские левы
Металеві євро та євроценти по якому курсу берете?
Пятак за кг.
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Хомякоид
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