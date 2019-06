Как быстрее оформить биометрический паспорт

Додано: Сер 13 лют, 2019 21:33

Идеально !



Супер ! 5 +



Это всё про Юлию (Александровну.. по поводу отчестваа кажется так, точно не запомнил.. фамилию не знаю. Но думаю начальство сможет легко найти. Входишь в кабинет номер 1, на 3-ем этаже.. адрес ул. Гната Юри, 9, Киев. Если заходишь,- стол за которым работает слева находится у окна.. ближний к двери.. красное кресло.. над ним икона. День когда мои все вопросы закрыла,- 13.02.2019). Решила все мои проблемы и вопросы с паспортом ! Быстро очень ! Качественно. Выше всех похвал.



Умная, профессионал, быстрая.



Премия к зарплате это меньшее что можно сделать, чтобы отметить идеальную сотрудницу ! Буду весьма признателен если это возможно сделать, это просьба её начальству.

Юлия спасибо Вам большое ! Вы супер !



13 02 2019



Александр



П.С. Еще чуть деталей. Приходишь в кабинет номер 1,- тебя встречают с улыбкой и хорошим расположением духа. Человек на позитиве. Вникает в твою ситуацию. Внимательно выслушивает и отвечает очень развернута и понятно на каждый из сотни твоих вопросов. Предлагает ряд путей решения твоей ситуации. И там где ты думал вопрос будет решаться месяцами.. решает твою ситуацию за минуты.



Еще раз Юлия спасибо Вам большое ! Best of the best !

Эталон гос. служащего и вообще профессионала работающего с людьми ! Человек который находится на своем месте. Специалист который любит свою работу и идеален в ней ! Просто лучшая !