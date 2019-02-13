Как быстрее оформить биометрический паспорт

Первоначально в отделения миграционной службы, где принимались документы на оформление биометрики, были большие живые очереди. Т.е. приходил, занимал с ночи очередь - и стоял, ждал.
Затем ввели электронную очередь. Приходил, получал талончик на ближайшее свободное время - и уходил. Время до "ближайшего свободного" становится все больше, т.к. количество желающие все растет. Сначала 2 недели, потом месяц, потом 2 месяца.
Знающие люди подсказали, что можно зайти на сайт Державной миграционной службы Украины, вот сюда
и там тоже можно взять талончик. Причем если в электронной очереди в отделениях дают их на очень отдаленное время, в электронной очереди на сайте можно взять примерно за 2 недели.
Одно уточнение: надо ровно в полночь начинать охотиться за номерком на следующий открывающийся день. Уже в час ночи можно ничего не ловить Но так будет быстрее, чем в первом случае.
А если кому-то надо очень срочно подать документы, то во-первых, надо обязательно выбирать "срочное изготовление", а во-вторых - прийти в отделение и сидеть-ждать. Дело в том, что как минимум 2-3 человека в течение дня не смогут прийти на время, которое за ними зарезервировано.
Тогда получаются "окна", и на эти "окна" дают номерки т.н. "живым людям", живой очереди. Сам неоднократно видел, как люди, высидев 3-4 часа, попадали на такой номерок.
В общем, кто хочет - тот попадет.
Удачи всем!