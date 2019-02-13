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Как быстрее оформить
биометрический паспорт

Как быстрее оформить биометрический паспорт
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2017 16:07

Как быстрее оформить биометрический паспорт

Расскажу о собственном опыте, т.к. очень быстро все менялось.

Первоначально в отделения миграционной службы, где принимались документы на оформление биометрики, были большие живые очереди. Т.е. приходил, занимал с ночи очередь - и стоял, ждал.
Затем ввели электронную очередь. Приходил, получал талончик на ближайшее свободное время - и уходил. Время до "ближайшего свободного" становится все больше, т.к. количество желающие все растет. Сначала 2 недели, потом месяц, потом 2 месяца.

Знающие люди подсказали, что можно зайти на сайт Державной миграционной службы Украины, вот сюда
https://dmsu.gov.ua/services/online.html
и там тоже можно взять талончик. Причем если в электронной очереди в отделениях дают их на очень отдаленное время, в электронной очереди на сайте можно взять примерно за 2 недели.
Одно уточнение: надо ровно в полночь начинать охотиться за номерком на следующий открывающийся день. Уже в час ночи можно ничего не ловить :) Но так будет быстрее, чем в первом случае.

А если кому-то надо очень срочно подать документы, то во-первых, надо обязательно выбирать "срочное изготовление", а во-вторых - прийти в отделение и сидеть-ждать. Дело в том, что как минимум 2-3 человека в течение дня не смогут прийти на время, которое за ними зарезервировано.
Тогда получаются "окна", и на эти "окна" дают номерки т.н. "живым людям", живой очереди. Сам неоднократно видел, как люди, высидев 3-4 часа, попадали на такой номерок.
В общем, кто хочет - тот попадет.
Удачи всем! :)
igan
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2017 16:12

Совсем забыл. В райцентрах очереди на порядок меньше. Если есть какие-то знакомства, лучше подать документы на паспорт в райцентре, тогда шанс получить паспорт быстрее вырастет в разы.
igan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2017 02:09

у нас в ближайшем паспортном столе ,где можно получить биометрику народ приходит в 5 утра, составляют списки всякие ,а потом в эту кучу еще добавляются те кто якобы регался через интернет ,и получается лабуда ,те кто пришли раньше не хотят сдавать позиции тем кто сделал все через интернет, но факт в том что паспорт можно получить через месяц -2 :D
abdula73
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2017 21:59

Re: Как быстрее оформить биометрический паспорт

Незнаю как в других городах. У нас в Виннице есть паспортный сервис. https://vinnucya.pasport.org.ua/
Никогда никаких очередей, всё оформляется день в день. Пришёл, оформил, через две недели получил. Дополнительно ко всем сборам сервис берёт себе 300 грн.

П.С. Посмотрел. Они есть в каждом областном центре.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2017 10:15

Там же на сайте ДМСУ есть такой сервис для отслеживания статуса изготовления биопаспорта или ИД-карточки: https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2017 13:30

  Фантом написав:Незнаю как в других городах. У нас в Виннице есть паспортный сервис. https://vinnucya.pasport.org.ua/
Никогда никаких очередей, всё оформляется день в день. Пришёл, оформил, через две недели получил. Дополнительно ко всем сборам сервис берёт себе 300 грн.

П.С. Посмотрел. Они есть в каждом областном центре.


Интересно, а чего так нельзя в тех местах, где их делают по умолчанию?
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2017 17:08

  igan написав:Сам неоднократно видел, как люди, высидев 3-4 часа, попадали на такой номерок.


Без проблем.
Можете сдать на биометрику или внутренний паспорт в тот же день, когда захотите.
Приходите с утра, берете талончик без времени и без даты, и просто ждете, когда кто-то не придет, я так делал два раза, знакомые делали. Никто не ждал больше 2-3 часов.
Это касается и перепрописки-выписки. Пытался по телефону записаться в центр админуслуг, сказали максимум через месяц. Используя старый опыт пошел в наглую в этот центр, сказал посижу может кто-то не придет, короче через 20 минут уже зашел к регистратору. И это вместо месяца ожидания )))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:33

Идеально !

Супер ! 5 +

Это всё про Юлию (Александровну.. по поводу отчестваа кажется так, точно не запомнил.. фамилию не знаю. Но думаю начальство сможет легко найти. Входишь в кабинет номер 1, на 3-ем этаже.. адрес ул. Гната Юри, 9, Киев. Если заходишь,- стол за которым работает слева находится у окна.. ближний к двери.. красное кресло.. над ним икона. День когда мои все вопросы закрыла,- 13.02.2019). Решила все мои проблемы и вопросы с паспортом ! Быстро очень ! Качественно. Выше всех похвал.

Умная, профессионал, быстрая.

Премия к зарплате это меньшее что можно сделать, чтобы отметить идеальную сотрудницу ! Буду весьма признателен если это возможно сделать, это просьба её начальству.
Юлия спасибо Вам большое ! Вы супер !

13 02 2019

Александр

П.С. Еще чуть деталей. Приходишь в кабинет номер 1,- тебя встречают с улыбкой и хорошим расположением духа. Человек на позитиве. Вникает в твою ситуацию. Внимательно выслушивает и отвечает очень развернута и понятно на каждый из сотни твоих вопросов. Предлагает ряд путей решения твоей ситуации. И там где ты думал вопрос будет решаться месяцами.. решает твою ситуацию за минуты.

Еще раз Юлия спасибо Вам большое ! Best of the best !
Эталон гос. служащего и вообще профессионала работающего с людьми ! Человек который находится на своем месте. Специалист который любит свою работу и идеален в ней ! Просто лучшая !
alexandr5v1r5
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2019 21:05

так зараз вже нема проблем з отриманням біометричного паспорта. Реєструєшся на сайті ДМСУ, приходиш, подаєш заяву згідно з чергою. І через три тижні - паспорт у тебе. А далі - хочеш на море у Франції, хочеш вілла на морі в Італії :)
zapola
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:30

Re: Как быстрее оформить биометрический паспорт

Днём 25/05/2019 никаких толковых мест в электронной очереди не нашёл. В своём городе (Краматорск) все были заняты, как и в соседних городах. Зато на 6 июня было свободное место в пгт Александровка.

Как в реальности обстоят дела с оформлением заграна в Краматорске не знаю, но наслышан от знакомых, что умельцы и очередь занимают чуть ли не в 4 ч. утра... Задача стояла оформить паспорт и не терять день.

Итак 00:01 26/05/2019 творит чудеса в электронной очереди, даже по моему и соседним городам...

В общем, оформляем загран по обычному сроку (20 рабдней).
---
День первый
29/05/2019 в 9:24 уже были сданы документы в мигранслужбе пгт Александровка.
29/05/2019 в 12:36 чат-бот в Telegram сообщил, что документы приняты.
---
День десятый
11/06/2019 в 12:36 документ отправлен на персонализацию.
---
День двенадцатый
13/06/2019 в 18:30 документ персонализирован (изготовлен/напечатан) и отправлен в подразделение (стандартный срок доставки до 3 рабдней, если погодные условия усложнены, то до 7 рабдней).
---
День восемнадцатый (шестой день доставки)
22/06/2019 в 12:30 документ доставлен в подразделение мигранслужбы

Выводы.
Минусы:
- нет электронного кабинета, в котором можно было бы заказать услугу, оплатить их и отслеживать состояние заказа; также нет возможности на определённом этапе доплатить и ускорить изготовление паспорта, а также доплатить и получить паспорт в другом городе; просмотреть данные нового документа;
- это надо быть счастливчиком, чтобы записать по электронной очереди (сужу по Донецкой области, исключение Мариуполь);
- оплата админуслуг/пошлины за изготовление документа на сайте dmsu.gov.ua идёт с комиссией до 5%, дешевлее оплатить по реквизитам через Приват или другой банк;
- дольше всего заняло это получение разрешение на изготовление паспорта, особенно при подачи документов не в родном городе;
- база данных о состоянии изготовления документа зачастую обновляется 2 раза в день: в 12:16 и 20:16;
- не могу знать, что подразумевается под усложнённые погодные условия, но при жаре 30 градусов и без осадков паспорт доставляли 6 рабдней (межну ними был один праздничный день).

Плюсы:
+ есть чат-боты, в которых можно получать информацию о состоянии изготовления документов прямо сразу после обновления базы;
+ подача документов на оформление (с подготовкой их заранее) + фотографирование займёт не более 15 минут;
+ паспорт реально оформить в другом городе и уложиться в рамки 20 рабдней;
+ предполагаю, что после печати паспорта сотрудник миграционной службы уже может увидеть номер изготовленного паспорта и другие данные по нему.
MASolomko
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