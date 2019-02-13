Как быстрее оформить биометрический паспорт

Додано: Суб 22 чер, 2019 21:30

Днём 25/05/2019 никаких толковых мест в электронной очереди не нашёл. В своём городе (Краматорск) все были заняты, как и в соседних городах. Зато на 6 июня было свободное место в пгт Александровка.Как в реальности обстоят дела с оформлением заграна в Краматорске не знаю, но наслышан от знакомых, что умельцы и очередь занимают чуть ли не в 4 ч. утра... Задача стояла оформить паспорт и не терять день.Итак 00:01 26/05/2019 творит чудеса в электронной очереди, даже по моему и соседним городам...В общем, оформляем загран по обычному сроку (20 рабдней).---День первый29/05/2019 в 9:24 уже были сданы документы в мигранслужбе пгт Александровка.29/05/2019 в 12:36сообщил, что документы приняты.---День десятый11/06/2019 в 12:36 документ отправлен на персонализацию.---День двенадцатый13/06/2019 в 18:30 документ персонализирован (изготовлен/напечатан) и отправлен в подразделение (стандартный срок доставки до 3 рабдней, если погодные условия усложнены, то до 7 рабдней).---День восемнадцатый (шестой день доставки)22/06/2019 в 12:30 документ доставлен в подразделение мигранслужбыВыводы.Минусы:- нет электронного кабинета, в котором можно было бы заказать услугу, оплатить их и отслеживать состояние заказа; также нет возможности на определённом этапе доплатить и ускорить изготовление паспорта, а также доплатить и получить паспорт в другом городе; просмотреть данные нового документа;- это надо быть счастливчиком, чтобы записать по электронной очереди (сужу по Донецкой области, исключение Мариуполь);- оплата админуслуг/пошлины за изготовление документа на сайте dmsu.gov.ua идёт с комиссией до 5%, дешевлее оплатить по реквизитам через Приват или другой банк;- дольше всего заняло это получение разрешение на изготовление паспорта, особенно при подачи документов не в родном городе;- база данных о состоянии изготовления документа зачастую обновляется 2 раза в день: в 12:16 и 20:16;- не могу знать, что подразумевается под усложнённые погодные условия, но при жаре 30 градусов и без осадков паспорт доставляли 6 рабдней (межну ними был один праздничный день).Плюсы:+ есть чат-боты, в которых можно получать информацию о состоянии изготовления документов прямо сразу после обновления базы;+ подача документов на оформление (с подготовкой их заранее) + фотографирование займёт не более 15 минут;+ паспорт реально оформить в другом городе и уложиться в рамки 20 рабдней;+ предполагаю, что после печати паспорта сотрудник миграционной службы уже может увидеть номер изготовленного паспорта и другие данные по нему.