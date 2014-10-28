Международное страхование от Best Doctors , кто слышал, стои

В УкрСибе акция. -15% при оформлении страховки до конца зимы.
Эх... все не могу решиться
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:19
Re: Международное страхование от Best Doctors , кто слышал,
В УкрСибе акция. -15% при оформлении страховки до конца зимы.
Эх... все не могу решиться
Додано: Пон 15 січ, 2018 21:09
Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:41
Re: Международное страхование от Best Doctors , кто слышал,
Акцию до марта продлили. Видимо продажи совсем туго идут
Додано: Вів 20 лют, 2018 13:42
пумб тоже с 15% продает
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:09
слышал
IMPRINTER
Для семьи узнавал -рекомендую обратить внимание на эту программу от СГ Обериг.
У них есть разбивка по рискам, можно взять только онко и это будет стоить 150Евро... и есть разбивка с оплатой поквартально.
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:38
dejex Здравствуйте по етой теме могу написать на вашу почту лично, обшырно расказать все плюсы и минусы
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:58
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