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Международное страхование от
Best Doctors , кто слышал, стои

Международное страхование от Best Doctors , кто слышал, стои
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:49

Re: Международное страхование от Best Doctors , кто слышал,

Все подобные страховки не выгодные, платишь огромное количество денег, а не факт что ты ей будешь пользоваться.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 06:53

Re: Международное страхование от Best Doctors , кто слышал,

fefelova написав:Все подобные страховки не выгодные, платишь огромное количество денег, а не факт что ты ей будешь пользоваться.

Дык это ж замечательно что ей не доведётся воспользоваться... Или есть кто-то, кто страхуется в надежде наступления страхового случая. Так и представляю человека что застраховался тут и ждёт что бы у него нашли РАК и отправили его лечиться заграницу. Ну или чувак купил КАСКО на авто и мечтает что бы у него был тотал или угон :)))
maxim2014
 
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