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Международное страхование от Best Doctors , кто слышал, стои
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:49
Все подобные страховки не выгодные, платишь огромное количество денег, а не факт что ты ей будешь пользоваться.
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fefelova
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Додано: Сер 20 чер, 2018 06:53
fefelova написав:Все подобные страховки не выгодные, платишь огромное количество денег, а не факт что ты ей будешь пользоваться.
Дык это ж замечательно что ей не доведётся воспользоваться... Или есть кто-то, кто страхуется в надежде наступления страхового случая. Так и представляю человека что застраховался тут и ждёт что бы у него нашли РАК и отправили его лечиться заграницу. Ну или чувак купил КАСКО на авто и мечтает что бы у него был тотал или угон
))
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maxim2014
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