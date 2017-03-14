10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные день

|
|
|
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Чет 01 сер, 2019 16:21
Дельные советы, спасибо! Свой английский нужно поддерживать смотря фильмы без переводя хотя бы. Ну и конечно заранее все планировать, тогда и проезд может быть копеечным.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:34
С какой кредиткой лучше ехать за границу?
Также с помощью кредитной карты можно неплохо сэкономить на путешествиях.
Мы выбрали лучшие карты для тех, кто любит ездить за границу - Карты для путешественников!
Додано: Сер 04 гру, 2019 15:06
Для мене найбільша економія - у плануванні. І головне - купувати завчасно квитки, орендувати житло чи авто, якщо потрібно. Або купувати авіаквитки під час різних розпродажів - колись так літала за 249$ на Шрі-Ланку та за 315 євро в Домінікану - ціни в два боки.
Я завжди так розмірковую:
1) Якщо мати гнучкі дати без прив'язки до сезону чи днів тижня, то варто передивитися всі дати та обрати найдешевший виліт та повернення.
2) Якщо дати фіксовані, наприклад, відпустка у строго визначені дні тижня, то єдиний спосіб зекономити на квитках — купувати заздалегідь.
3) Завжди мати 2-3 варіанти, куди хочеться полетіти. Можна зациклитися на тому, що хочеться, скажімо, на Канари. Але з різних причин ціни можуть бути високими: запізно почали шукати квитки або виліт у високий сезон. Так можна сильно переплатити або не змогти дозволити собі ці квитки. Тому краще шукати на Канари та, наприклад, Кіпр і купити те, що дешевше. А наступного разу вже полетіти у друге місце, яке залишилося.
Я колись знімала відео про те, як знайти дешеві авіаквитки з різними порадами
Додано: Сер 04 гру, 2019 15:41
Только проблема в том, что билеты, купленные сильно заранее, могут просто сгореть. Отменят рейс или вообще авиакомпания прогорит, после чего, в лучшем случае, деньги упадут на карту, в худшем - исчезнут безвозвратно. А если ещё и отель уже оплачен, то выйдут двойные убытки, т. к. другие люди тоже будут уже подвязаны к забронированным датам, и билеты альтернативных авиакомпаний на эти даты в лучшем случае взлетят в цене, в худшем - билетов вообще не будет.
Так что, очень рискованно. Скупой платит дважды. На год вперёд, я бы билеты точно не покупал
Додано: Суб 08 лют, 2020 11:54
safonovstanislav навіщо на рік вперед купуйте за 2-3-4 місяці - це і заздалегідь. Ніколи не знаєш, що буде через рік, я би так не купувала
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:08
a_net
2-4 месяца что год вперед - одно и то же в плане планирования. За несколько месяцев столько может произойти - попасть на деньги можно запросто и не раз. Летал по некоторым из указанных вами направлений еще дешевле, взяв билеты за день до вылета - и это не случаянность - мог выбирать массу вариантов для вылета по такой цене. Сказки это все для наивных про "билеты надо брать заранее".
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:15
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:09
Пчёлка ой, когда же уже можно будет вырваться на свободу?) осталось дождаться окончания этих локдаунов и можно опробовать эти и многие другие хитрости)))
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:22
Пчёлка
И нужно проверять варианты покупки билетов (смотреть лоукосты всегда на разные даты и варианты аэропортов, иногда разница до 30 долларов).
|