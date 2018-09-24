Як економити на кожному літрі бензину

Я ще маю 2% по картці акорду, та і пульс чи мустанг і так беру:
Найсвіжіші дослідження київського Інституту споживчих експертиз довели, що коли автомобіль із середнім розходом пального 6,9 л/100 км заправити 100 літрами пального Pulls 95 виготовленого за оновленою формулою, то він може проїхати на 53 км більше*.https://www.okko.ua/onovleniy-pulls-95- ... e-ekonomii
Переконувався, що коли заправляв до повного, то залишок ходу на борткомпі дійсно зростав у порівнянні із звичайним 95. Ну але Вог дає на гаманець, хоча закралась підозра, що нафта трохи вниз, то і пальне може здешевіє.
Ой+ Там в тому Пульсі присадка BASF Ceropur 3786. Оптова ціна в Україні 40т грн/200л, роздрібна (розлив) 400-450 грн/літр. Дозування до бензину 1:1000 Тобто на літр бензину там присадки на 20-40 коп. А Пулс дорожче на скільки?) Це я позанудствувати, тема ж про економію на бензині))
Hotab написав:Ой+ Там в тому Пульсі присадка BASF Ceropur 3786. Оптова ціна в Україні 40т грн/200л, роздрібна (розлив) 400-450 грн/літр. Дозування до бензину 1:1000 Тобто на літр бензину там присадки на 20-40 коп. А Пулс дорожче на скільки?) Це я позанудствувати, тема ж про економію на бензині))
на +2грн/л Але коли дають скидку -7грн/л на Пульс, то це ж краще -5грн на Ойро
Hotab написав: Тобто на літр бензину там присадки на 20-40 коп.
От турки молодці, на державному рівні припинили цей цінічний обман оленів і заборонили продаж тіпа кошерного пального, бо ніякої користі воно не приносить, бо з завода йде "пакет присадок", в нормальних країнах забороняється втручатися в рецептуру заводського пального і щось там на коліні доливати\досипати, тому їх уряд визнав це відвертим разводіловом і дозволив вказувати тільки марку пального і все, ніяких накруток і викрутасів в назвах у вигляді нано, пульсів, муюльсів і всяких кляч. Все життя дивувався з людей, які вірили, що це якесь магічне пальне для справжніх панів на 2-3 грн дороще, а все інше для "пересічного"(((
Hotab написав:Ой+ Там в тому Пульсі присадка BASF Ceropur 3786. Оптова ціна в Україні 40т грн/200л, роздрібна (розлив) 400-450 грн/літр. Дозування до бензину 1:1000 Тобто на літр бензину там присадки на 20-40 коп. А Пулс дорожче на скільки?) Це я позанудствувати, тема ж про економію на бензині))
на +2грн/л Але коли дають скидку -7грн/л на Пульс, то це ж краще -5грн на Ойро
Стараюсь на Окко в період цих мегазнижок не заправлятися, бо контора нормальна, але дуже жадібна, за копіку в церкві щось нецензурне витворять, напевне скидають зимовий бензин\дизель і женуть примарною економією відвертих скряг виручити контору від несезонної некондіції, яка фактично вже в літню пору року втратить свої властивості, не раз помічав, що після цих мегаакцій витрата пального мінімум на 10% вище, напевне спирта хлюпнули не 5%, а всі 15. Ось і вся арифметика знижок від Антонова(((