Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 11:57

  Shaman написав:щодо мобілізації - ця тема є найулюбленіша для накидів для місцевих ІПСОшників та зрадофілів. тема дійсна болюча та складна. але місцеві зрадофіли воліють не помічати, що мета цієї кампанії - максимальна дискредитація мобілізації, її зрив, й як наслідок - програш Раші на тих чи інших умовах.

Найбільша проблема мобілізації це - такі, як ти. Начебто "патріоти", які воювати не хочуть і вважають, що це мають робити інші. Трус, який не соромиться інших називати "трусами". Ти та мільйони інших ховаються за законом. Те, що ви усі - ухилянти в законі, не робить вас якимись особливими. У тих, кого примушують замість вас воювати, постає абсолютно справедливе запитання - чому? Що такого особливого роблять усі ті мільйони? Чим далі триває ця війна, тим очевидніше стає, що це - не війна усього українського народу. Якщо "патріоти" ховаються за законом, то чого саме ти очікуєш від інших?

  Ой+ написав:Прикордонники, як поліцейські, мають право застосовувати зброю у строго регламентованих випадках типа напад, загроза життю, а інакше:

Я вже писав, але, на жаль, повідомлення видалили - наші сусіди в українців, які незаконно перетинають їхні кордони, не стріляють, хоча вони ж можуть бути загарбниками. Вони українцям допомагають і часто рятують їх від смерті. Застосування зброї проти своїх співгромадян - злочин.
АндрейМ
 
Повідомлень: 626
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Я вже писав, але, на жаль, повідомлення видалили - наші сусіди в українців, які незаконно перетинають їхні кордони, не стріляють, хоча вони ж можуть бути загарбниками. Вони українцям допомагають і часто рятують їх від смерті. Застосування зброї проти своїх співгромадян - злочин.

А кидати своїх співгромадян на фронті і тікати - не злочин?
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:одна з проблем - це корупція. й надаю вона дуже значна, бо створює проблему несправедливості - а це дуже сильний демотиватор. корупція різна - й оформлення липових підстав для відстрочки, й втеча за кордон, й відкуп в ТЦК, й переведення в тилові частини. кажуть, навіть при виході на нуль є певні моменти... саме на цьому спекулюють, коли розганяють зраду тут окремі дописувачі...

ІМХО, проблема корупції завищена. Більше кумівство. Хоча це теж різновид корупції.
Основна проблема все таки в тому, що влада не хоче брати на себе відповідальність за свої промахи і за непопулярні рішення.
Наприклад, якщо довбойоб, перепрошую, пан полковник, засвітив "Дельту", то має бути відкрите кримінальне провадження, а не виправдовування довбойоба.
Влада має чітко комунікувати про мобілізацію, а не скидати це на ТЦК. Не думати про свої рейтинги, коли озвучують потребу мобілізації. Особисто пан Верховний у своїх вечірніх зверненнях має кожного вечора говорити про потреби людей на фронті.
Потрібно вирішити проблему демобілізації, хоча б обмежено придатних.
Якщо дали вже статус критичного 95 кварталу тихенько, то коли це стало відомо, до варто дати задню, визнати помилку і забрати цей статус.
Якщо збрехав про 100500 фламінго - то визнати це.
Збрехав про гігават електрогенерації - визнати це, а не шукати цапа відбувайла.
Підвищити платню військовослужбовцям. Підвищити військовий збір для заброньованих.
Перестати тримати людей на позиціях, які не можна утримувати і які не несуть жодного змісту.
Насправді питань до влади багато, і далеко не всі з них обмежуються корупцією.
Але потрібна політична воля зверху для всього цього.
