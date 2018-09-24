Як економити на кожному літрі бензину

Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.
Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ. А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ. Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...
Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.
Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ. А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ. Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...
Ну заведіть ТРИ екка, і користуйтеся кожним по 1..2 міс
Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.
Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ. А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ. Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...
Ну заведіть ТРИ екка, і користуйтеся кожним по 1..2 міс
Райф ще продовжив до кінця вересня до 8 бенз, 4 газ. Хоча так як його не користую, через їх бізнес в раші, то і так якісь пропозиції накопичуються. Вог давав 6 та ще по картці і на гаманець, а от ОККО на гаманець чогось не хоче давати нормальну знижку.
1. Подорожчання бензину й дизелю на колонках не очікуємо. Три причини: - Незначне підвищення акцизу (1,5-2 грн/л); - Великі запаси, створені трейдерами напередодні 1 вересня (тобто зі старим акцизом); - Сприятлива цінова кон’юнктура зовнішнього ринку (ціни трималися відносно низькими протягом всього серпня).
2. Скраплений газ буде дорожчати. Причини:
- Більш суттєве підвищення акцизу, ніж на бензин й дизель (розрахунково 5,2 грн/л); - Обмеженість потужностей для зберігання (неможливість створення великих запасів); Подорожчання вже розпочалось у серпні, ціни додали трохи менше гривні. Очікуємо, що середня вартість автогазу у вересні зросте до 33 грн/л. Проте економічна ефективність скрапленого газу відносно бензину зберігається.