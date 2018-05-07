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Возможность покупать акции на NYSE в Украине
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 25 кві, 2019 09:35
St/2 написав:slusar_an
Лицензия государства Белиз стоит 600 дол, если самому ничего не делать.
Без SIPC торговать американские акции бессмысленно.
Зачетно и знатно! Правильные вопросы задавали.
Ответы сами показали чего стоит этот фридом, наш понимаешь, финанс.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:32
а через www.zerich.eu/
можно из украины? хто-то уже связывался \ врде пишут что это на кипре?
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