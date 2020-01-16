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Российские акции на Украине.

Российские акции на Украине.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2010 13:06

Российские акции на Украине.

Куплю "AVVA"
(Автомобильный Всероссийский Альянс)
в Украине.Акции,СДА(Сертификат депонирования акций)1993г.
Расчёт сразу.
тел.:+38(093)330-34-86
e-mail:trosha@ukr.net Вадим
pinna
 
 
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2010 21:22

Продам акции ОАО Газпром

Продам акции ОАО Газпром. 10000
galina_gb@ukr.net
galina
 
 
Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2011 10:03

Продам акции ОАО НК "Роснефть"

Продам акции "Роснефть"

Jamborini@i.ua
Или в лс за контактом.
Transistor
 
 
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2011 21:42

куплю в Украине акции Газпрома, Лукойла, Роснефти, Норникеля

Покупка акций:
Газпром,
ГМК Норильский никель,
Лукойл,
Роснефть,
Полюс Золото,
Алроса,
Транснефть,
Сургутнефтегаз,
Сибнефть/ Газпром нефть,
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serg20
 
 
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:11

Добрый день!

Что нужно для покупки акций Газпрома? Стоимость?
ydotsenko40
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Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 00:33

ydotsenko40

Добрый день. Хотел сделать SWIFT перевод брокеру, но тут банк мне выдает следующее

Підтверджую, що операція не пов'язана з метою отримання прибутку
від зміни валютного курсу (форексні угоди), а також гарантую не здійснювати інвестиції
за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті за кордон, якщо об'єкт інвестиції
та/або продавець-нерезидент цього об'єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце
проживання в державі (юрисдикції), що зазначена в наступному переліку: віднесені
Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які
проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження
зброї масового знищення

З переліком заборонених країн ознайомлений.
Відповідальність за виконання цієї вимоги покладається на мене.


Я сразу же спросил у банка а инвестировать в акции компаний РФ можно? Банк говорит да, главное чтобы перевод был не напрямую. Но я еще спросил у своих друзей и они сказали логичную вещь: в налоговой декларации то я все равно укажу тикер акций и по ним будет явно видно, что это тикеры российских компаний.

Вот и пришел с этим к вам. Был ли у кого такой опыт? Подавал ли уже кто-то декларацию с тикерами российских компаний? Была ли какая-то ответственность?
RikiMito
 
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