Куплю "AVVA"
(Автомобильный Всероссийский Альянс)
в Украине.Акции,СДА(Сертификат депонирования акций)1993г.
Расчёт сразу.
тел.:+38(093)330-34-86
e-mail:trosha@ukr.net Вадим
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 04 жов, 2010 13:06
Российские акции на Украине.
Куплю "AVVA"
(Автомобильный Всероссийский Альянс)
в Украине.Акции,СДА(Сертификат депонирования акций)1993г.
Расчёт сразу.
тел.:+38(093)330-34-86
e-mail:trosha@ukr.net Вадим
Додано: Вів 16 лис, 2010 21:22
Продам акции ОАО Газпром
Продам акции ОАО Газпром. 10000
galina_gb@ukr.net
Додано: Нед 03 кві, 2011 10:03
Продам акции ОАО НК "Роснефть"
Продам акции "Роснефть"
Jamborini@i.ua
Или в лс за контактом.
Додано: Пон 11 кві, 2011 21:42
куплю в Украине акции Газпрома, Лукойла, Роснефти, Норникеля
Покупка акций:
Газпром,
ГМК Норильский никель,
Лукойл,
Роснефть,
Полюс Золото,
Алроса,
Транснефть,
Сургутнефтегаз,
Сибнефть/ Газпром нефть,
РАО ЕЭС, Сбербанк,
Славнефть-Мегионнефтегаз,
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:11
Добрый день!
Что нужно для покупки акций Газпрома? Стоимость?
Додано: Вів 07 вер, 2021 00:33
ydotsenko40
Добрый день. Хотел сделать SWIFT перевод брокеру, но тут банк мне выдает следующее
Я сразу же спросил у банка а инвестировать в акции компаний РФ можно? Банк говорит да, главное чтобы перевод был не напрямую. Но я еще спросил у своих друзей и они сказали логичную вещь: в налоговой декларации то я все равно укажу тикер акций и по ним будет явно видно, что это тикеры российских компаний.
Вот и пришел с этим к вам. Был ли у кого такой опыт? Подавал ли уже кто-то декларацию с тикерами российских компаний? Была ли какая-то ответственность?
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