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Возможность покупать акции на NYSE в Украине
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 02 січ, 2021 11:15
St/2 написав:
В опционах гибкость выше, огромные плечи - это возможность, но и риск.
Копнув трохи тему. Там не те що голову поламать, там убиться об стіну можна. Це жесть.
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CuT
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