Возможность покупать акции на NYSE в Украине

Sergg написав:Как на счет just2trade ? Кто нибудь работает с ними? У них депозит от 100$
Главный вопрос, - зачем?
Лицензированный брокер Just2Trade Online Ltd. (торговая марка в России – FINAM) - лицензированный европейский брокер. Компания предоставляет клиентам полный комплекс услуг по работе на международных финансовых рынках. Помимо обслуживания российских инвесторов, компания работает с инвесторами из ЕС, СНГ, Азии, других стран и регионов. Бизнес процессы, банковские и юридические процедуры, а также процедуры учета в компании Just2Trade Online Ltd. построены на основе лучших европейских стандартов, чтобы минимизировать инвестиционные риски и максимально повысить надежность и доверие.
Купить кол опцион на Теслу на 100$ можно и в IB. С 10к евро работает Exante. Укр суб брокеры, там можно с 2к стартануть.
Вы должны понимать, что хоть 100, хоть 100к, надо подавать декларацию, это гемор и есть хочется учится, то лучше на демо.
И еще, чтобы на 5к сделать 5к за год, нужно знатно пропотеть или прохлаждаться в офисе работая на дядю.
nekefer написав:Тут проблема вцелом любых компаний с лицензией Кипра за две копейки без никакого регулирования, тут же и фридом, тут же вообще безродный Эксанте Не говоря уже о клиентах желающих Хворекс 1:500
А що, CySec настільки плохенький регулятор? Якщо контора захоче нагріти, вона нагріє. Наприклад, Robinhood возив своїх клієнтів на виконанні, хоч і знаходився в США під строгою регуляцією. Якщо є претензії до компанії, то пофіг скільки там клієнтів і як давно вона працює.
Також є зустрічне питання. На секундочку, НКЦПФР відносить інвестиції в квазі ринок Форекс до скам-проєктів. В той же час Укргазбанк, банк Альянс і банк Січ (Power) аж бігом пропнують такі послуги. То в чому проблема? Кіпрські, британські форекс-компанії - то скам, а наші то ні? Тут сміятися, чи плакати? Чи питання у наявності правильного регулятора? Тобто, якщо я відкрию рахунок на СМЕ, то вмить перестану зливати, бо це не форекс?