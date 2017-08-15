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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:30

Акція – флагманські смартфони iPhone або Samsung

Розраховуйтесь картками Mastercard від ПУМБ та вигравайте новенький смартфон - iPhone X або Samsung Galaxy S9. Подарунок обираєте Ви!
Взяти участь дуже легко:
Зареєструйте будь-яку свою картку Mastercard від ПУМБ на сайті win.pumb.ua. Усі інші Ваші картки Mastercard від ПУМБ автоматично беруть участь в акції.
Оберіть бажаний подарунок – iPhone X або Samsung Galaxy S9.
Розраховуйтесь будь-якою карткою Mastercard від ПУМБ на суму від 20 грн, щоб збільшити шанси на виграш.
Розіграш смартфонів – кожні 2 тижні. А також щотижня розіграш корисних призів: футболок, жилеток, рюкзаків. Визначення переможців відбувається за допомогою випадкового вибору на random.org.
Акція діє до 03 червня 2018 року.

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -za-r#info
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Повідомлень: 472
З нами з: 01.09.17
Подякував: 32 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:11

Акція від Mastercard: коло подарунків повертається

З 15 травня по 15 червня власники карток Mastercard* від ПУМБ отримають шанс виграти стильний iPhone X, а також подарунки від Mastercard - поповнення рахунку мобільного, сертифікати в «Сільпо», «Фокстрот», «Watsons», «СушиЯ», «Megogo».
Для участі в акції необхідно:
Одноразово зареєструвати будь-яку картку Mastercard від ПУМБ на сторінці програми Mastercard Більше
Розраховуватися карткою на суму від 50 грн за одну операцію або оплачувати проїзд за допомогою карти в громадському транспорті м.Київ та накопичувати бали.
На сайті Програми Mastercard Більше крутіть** барабан (1 оберт = 10 балів) та вигравайте призи!

https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... tjsya#info
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Повідомлень: 472
З нами з: 01.09.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:35

Запрошуємо взяти участь в акції «Ви витрачаєте, ми – поверта

Отримали повідомлення від банку? Вітаємо, Ви можете взяти участь в акції та отримати винагороду!
Здійснюйте будь-які операції своєю кредиткою Mastercard від ПУМБ та гарантовано отримуйте кешбек!
Кошти будуть зараховані на Ваш картковий рахунок до 15 липня.
Умови для отримання кешбеку – кількість операцій, та розмір грошової винагороди – відповідно до умов, вказаних у Вашому повідомленні.
В акції беруть участь будь-які операції карткою – розрахунки в Інтернеті, магазинах, зняття готівки тощо, окрім переказів з картки на картку.
Пропозиція діє до 30 червня 2018 року.

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -mi-p#info
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Повідомлень: 472
З нами з: 01.09.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:12

Фестивальте зараз, а платіть потім!

Купуйте квитки на найгучніші фестивалі цього літа у розстрочку* кредитками ВСЕМОЖУ або soloМАНДРИ через payhub.com.ua на спеціальних умовах:
Термін розстрочки – 3 місяці
Пільговий період – 3 місяці**
Оплата рівними частинами – 3 платежі
Автоматична активація при оплаті квитків на суму від 600 грн
Чекаємо на фестивалях:
Ostrov Festival – з 29 червня по 1 липня в Одесі
UPark Festival – 25-26 липня у Києві
MRPL City – 3-5 серпня у Маріуполі
Пропозиція діє з 15 червня по 31 серпня 2018 року.
Отримуйте інформацію щодо розстрочки в особистому кабінеті дистанційного обслуговування «ПУМБ online».

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -potm#info
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Повідомлень: 472
З нами з: 01.09.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:05

Запрошуємо взяти участь в акції «Ви витрачаєте, ми – поверта

Отримали повідомлення від банку? Вітаємо, Ви можете взяти участь в акції та отримати винагороду!
Здійснюйте будь-які операції своєю кредиткою Mastercard від ПУМБ та гарантовано отримуйте кешбек!
Кошти будуть зараховані на Ваш картковий рахунок до 15 серпня.
Умови для отримання кешбеку – кількість операцій, та розмір грошової винагороди – відповідно до умов, вказаних у Вашому повідомленні.
В акції беруть участь будь-які операції карткою – розрахунки в Інтернеті, магазинах, зняття готівки тощо, окрім переказів з картки на картку.
Пропозиція діє до 31 липня 2018 року.

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -mi-p#info
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 472
З нами з: 01.09.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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