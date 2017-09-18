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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 15:25

Беріть участь в акції від Mastercard

З 15 вересня по 10 листопада власники карток Mastercard від ПУМБ отримають шанс виграти сімейну поїздку на 4-х в Disneyland® Paris на святкування 90-річчя легендарного Міккі Мауса!
Для участі в акції необхідно:
Зареєструвати картки Mastercard від ПУМБ на сторінці програми bilshe.mastercard.ua
Замовити участь в акції в каталозі
Активно користуватися карткою Mastercard - здійснити оплату через POS або Інтернет на суму від 50 грн., або оплатити проїзд в транспорті (Київський метрополітен, швидкісний трамвай, фунікулер) або зробити оплату через Masterpass.
Також беріть участь у розіграші заохочувальних призів - футболок, худі, бейсболок, дорожніх чашок і сумок.
Деталі акції на сторінці bilshe.mastercard.ua.

https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... smejn#info
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:20

Акція «Бонус до депозитів» від банку ПУМБ

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) з 04 жовтня приєднався до акції «Бонус до депозитів» на фінансовому порталі «Мінфін» і «Finance.ua».
З 04 жовтня бажаючі оформити депозит «Дохідний» в банку ПУМБ, можуть взяти участь в акції та отримати додаткову винагороду, до + 1,2% річних від суми депозиту.
Для участі в акції необхідно:
1. Заповнити та надіслати заявку на одному з сайтів: http://minfin.com.ua/deposits/bonus; http://deposit.finance.ua; http://deposit.multi.ua.
2. Протягом 30 днів, з моменту подачі заявки, оформити новий депозит (переоформлені депозити не беруть участі в акції) «Дохідний» на суму від 30 000 грн. і термін від 3 міс.
3. Підтвердити факт оформлення депозиту за спеціальною формою на сайті порталу.
4. Протягом 32 днів отримати винагороду від порталу Мінфін

Правила акції «Бонус до депозитів» розміщені за посиланням:
Детальна інформація: гаряча лінія порталу Мінфін - (044) 392 47 40

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -pumb#info
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:47

ПУМБ збільшує бонуси до депозитів по акції «Бонус до депозит

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) з 04 жовтня приєднався до акції «Бонус до депозитів» на фінансовому порталі «Мінфін» і «Finance.ua».

Деталі акції викладені за посиланням.

Від 06 листопада бажаючі оформити депозит «Дохідний» в банку ПУМБ, можуть взяти участь в акції та отримати підвищену додаткову винагороду, до + 1,8% річних від суми депозиту.

Для участі в акції необхідно:

1. Заповнити та надіслати заявку на одному з сайтів: http://minfin.com.ua/deposits/bonus; http://deposit.finance.ua; http://deposit.multi.ua.

2. Протягом 30 днів, з моменту подачі заявки, оформити новий депозит (переоформлені депозити не беруть участі в акції) «Дохідний» на суму від 30 000 грн. і термін від 3 міс.

3. Підтвердити факт оформлення депозиту за спеціальною формою на сайті порталу.

4. Протягом 32 днів отримати винагороду від порталу Мінфін

Правила акції «Бонус до депозитів» розміщені за посиланням:

Детальна інформація: гаряча лінія порталу Мінфін - (044) 392 47 40

Детальніше ознайомитися з оновленими умовами можна також за посиланням.

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... do-de#info
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:47

Одяг та взуття дорослим та дітям у розстрочку*

З метою покращення сервісу кредитної картки ВСЕМОЖУ, запрошуємо до участі в акції по кредитуванню на спеціальних умовах.

З 07 листопада 2018 по 15 січня 2019 року купуйте кредиткою ВСЕМОЖУ від ПУМБ в спеціалізованих магазинах* (в т. ч. мережі Інтернет) одягу та взуття, а також магазинах дитячих товарів у розстрочку** на спеціальних умовах:

Термін розстрочки – 3 місяці
Пільговий період – 3 місяці
Оплата рівними частинами – 3 платежі
Автоматична активація при оплаті покупки на суму від 1000 грн
За бажанням Ви можете відмовитися від розстрочки. Для цього внесіть повну суму заборгованості за кредиткою ВСЕМОЖУ, й розстрочку буде погашено автоматично. Або зверніться до контакт-центру чи самостійно відмініть розстрочку через ПУМБ Оnline. На заборгованість, яка виникне внаслідок відміни розстрочки, не розповсюджується дія пільгового періоду відповідно до умов Договору.

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... hku-n#info
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