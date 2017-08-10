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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:23

Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень

Розраховуйтесь карткою Visa від ПУМБ з 09.07.2019 по 09.08.2019 за товари або послуги в категоріях вказаних у повідомленні від Банку на суму вказану у повідомленні.

Отримайте cashback 50 гривень за кожну досягнуту ціль + бонус 50 гривень при виконанні всіх трьох цілей!

Розраховуйтесь карткою й вже наступного робочого дня ми зарахуємо Ваш cashback!

Щоб взяти участь у акції, пройдіть 4 кроки:

1. Натисніть кнопку «Дізнатись більше» у Viber повідомленні від Банку.

2. Оберіть опцію «Взяти участь».

3. Розраховуйтесь карткою за покупки в категоріях, зазначених у повідомленні на вказану суму.

4. Радійте, коли за виконану ціль надходить cashback.

Більше радості, коли Ви з ПУМБ!

Офіційні правила акції

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... 200-griven

Замовити картку банку ПУМБ
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