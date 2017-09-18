Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:23
Розраховуйтесь карткою Visa від ПУМБ з 09.07.2019 по 09.08.2019 за товари або послуги в категоріях вказаних у повідомленні від Банку на суму вказану у повідомленні.
Отримайте cashback 50 гривень за кожну досягнуту ціль + бонус 50 гривень при виконанні всіх трьох цілей!
Розраховуйтесь карткою й вже наступного робочого дня ми зарахуємо Ваш cashback!
Щоб взяти участь у акції, пройдіть 4 кроки:
1. Натисніть кнопку «Дізнатись більше» у Viber повідомленні від Банку.
2. Оберіть опцію «Взяти участь».
3. Розраховуйтесь карткою за покупки в категоріях, зазначених у повідомленні на вказану суму.
4. Радійте, коли за виконану ціль надходить cashback.
Більше радості, коли Ви з ПУМБ!
Офіційні правила акції
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... 200-griven Замовити картку банку ПУМБ
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Повідомлень: 983
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 11:39
16-18 липня ПУМБ запрошує відвідати найгучнішу подію цього літа - UPark Festival, який пройде на території розважального комплексу Sky Family Park.
Триденний фестиваль готує для гостей зручну фан-зону, фуд-корт, великий басейн, лаундж та фотозони, дитяче містечко, кілька сферичних барів.
На UPark Festival цього року можна буде на власні очі побачити таких артистів як: Rag'n'Bone Man, Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, Missio, SWMRS, TBPOFT і Pale Waves.
Кожен, хто матиме фестивальну картку від ПУМБ і Mastercard зможе отримати -5% на барі та фуд-корті. А якщо додати картку у GooglePay або у ApplePay, то знижка складатиме вже 10%.
Вмикай літо разом з Фестивальною карткою!
https://about.pumb.ua/ru/presscenter/ne ... maste#info Замовити карту ПУМБ
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Повідомлень: 983
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:32
З 7 серпня 2019 по 30 вересня 2019 року купуйте кредиткою «ВСЕМОЖУ» або «SOLOМАНДРИ» від ПУМБ у спеціалізованих магазинах* (зокрема у мережі інтернет) одягу та взуття, а також у магазинах дитячих товарів на спеціальних умовах:
✔ 3 платежі рівними частинами на 3 місяці
✔ Без переплат і прихованих комісій
✔ Автоматична активація розстрочки** при оплаті покупки на суму від 1 000 грн
* Торговці одягу, взуття та дитячих товарів, яким присвоєний Merchant Category Code банком-еквайєром (один із переліку):
5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5698, 5699, 5697, 5931, 5945, 5655
** Під розстрочкою мається на увазі надання кредиту на спеціальних умовах.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... ing-s-pumb Замовити карту ПУМБ
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Повідомлень: 983
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:23
а я и не знал про акции
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 4309
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 399 раз.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 15:58
В пропозиції беруть участь клієнти, що отримали повідомлення із запрошенням взяти участь в акції «Повертаємо кошти за оплати смартфоном».
З 02.09 по 30.09 розраховуйтесь карткою Mastercard від ПУМБ через Google Pay або Apple Pay своїм смартфоном та отримайте cashback до 100 гривень!
Як отримати cashback?
Додайте свою картку Mastercard від ПУМБ до гаманців Google Pay або Apple Pay.
Сплачуйте телефоном та отримуйте cashback на наступний день після розрахунків.
За першу транзакцію телефоном – 25 грн.
За п’яту – 50 грн.
За десяту – 100 грн.
Як позмагатись за 10 000 гривень?
Щоб узяти участь у розіграші 10 000 гривень, здійсніть від 10 платежів за допомогою Google Pay або Apple Pay смартфоном.
Щоб додати картку до Google Pay
✔ Відкрийте додаток Google Pay на телефоні, оберіть свій аккаунт
✔ Натисніть на «Оплата»
✔ Оберіть «Додати» + «Банківську карту»
✔ Введіть дані картки та код підтвердження
Щоб додати картку до Apple Pay
✔ Перейдіть у Wallet з iPhone і натисніть +
✔ Оберіть «Далі»
Почніть ловити свій cashback вже зараз, приєднуйтесь до акції!
Правила акції
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... vn-pr#info
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Повідомлень: 983
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 13:15
В пропозиції беруть участь клієнти, що отримали повідомлення із запрошенням взяти участь в акції «Повертаємо 100 грн за покупки».
Оформіть кредитну картку Mastercard від ПУМБ, розрахуйтесь нею за товари чи послуги й отримайте cashback 100 гривень!
Як гарантовано отримати cashback 100 грн?
✔ Оформіть кредитну картку Mastercard від ПУМБ у період, зазначений у повідомленні.
✔ Зробіть першу покупку протягом 30 днів.
✔ Очікуйте на cashback 100 грн наступного робочого дня.
Як отримати кредитну картку від ПУМБ?
Ви можете замовити її на сайті банку або одразу забрати у відділенні ПУМБ.
Акція діє з 18 вересня по 30 листопада 2019 року.
Офіційні Правила акції
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... za-pokupki
Assistant_Portal
Повідомлень: 983
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
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