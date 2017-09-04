Акції від ПУМБ

16-18 липня ПУМБ запрошує відвідати найгучнішу подію цього літа - UPark Festival, який пройде на території розважального комплексу Sky Family Park.
Триденний фестиваль готує для гостей зручну фан-зону, фуд-корт, великий басейн, лаундж та фотозони, дитяче містечко, кілька сферичних барів.
На UPark Festival цього року можна буде на власні очі побачити таких артистів як: Rag'n'Bone Man, Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, Missio, SWMRS, TBPOFT і Pale Waves.
Кожен, хто матиме фестивальну картку від ПУМБ і Mastercard зможе отримати -5% на барі та фуд-корті. А якщо додати картку у GooglePay або у ApplePay, то знижка складатиме вже 10%.
З 7 серпня 2019 по 30 вересня 2019 року купуйте кредиткою «ВСЕМОЖУ» або «SOLOМАНДРИ» від ПУМБ у спеціалізованих магазинах* (зокрема у мережі інтернет) одягу та взуття, а також у магазинах дитячих товарів на спеціальних умовах:
✔ 3 платежі рівними частинами на 3 місяці
✔ Без переплат і прихованих комісій
✔ Автоматична активація розстрочки** при оплаті покупки на суму від 1 000 грн
* Торговці одягу, взуття та дитячих товарів, яким присвоєний Merchant Category Code банком-еквайєром (один із переліку):
здійснити Операцію протягом Періоду проведення Акції, як Держатель Платіжної картки MasterCard® від ПУМБ здійснити Операцію протягом Періоду проведення Акції, з використанням сервісу «ПУМБ Online для підприємців» МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
Учасники Акції, з метою приймання участі в Акції, мають право здійснювати Операції як на території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою, так і за межами України.
Загальний період Акції триває з 01 жовтня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно.
Акція проводиться протягом трьох місяців/етапів:
перший етап: з 01 жовтня 2019 року по 31 жовтня 2019 року другий етап: з 01 листопада 2019 року по 30 листопада 2019 року третій етап: з 01 грудня 2019 року по 31 грудня 2019 року. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
Визначення Переможців Акції відбувається з використанням бази Операцій.
Переможці Акції визначаються методом випадкового відбору за допомогою веб-сайту http://www.random.org або іншого подібного джерела.
ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
Заохоченням Акції є планшет Samsung Galaxy Tab S5e 10.5'' 64GB Wi-Fi Black
Загальна кількість Заохочень: 3 (три) одиниці.
Заохочення розігрується один раз на кожний один етап Акції.
Кількість Операцій, що приймають участь в Акції, здійснених одним Учасником необмежена.
Отже, більше Операцій – більше шансів на виграш Заохочення.
З 1 жовтня по 30 листопада 2019 року купуйте кредиткою «ВСЕМОЖУ» або «SOLOМАНДРИ» від ПУМБ в спеціалізованих магазинах* (зокрема у мережі Інтернет) одягу та взуття, а також у магазинах дитячих товарів на спеціальних умовах:
✔ 3 платежі рівними частинами на 3 місяці
✔ Без переплат і прихованих комісій
✔ Сплачуйте частинами при оплаті карткою товару на суму від 1 000 грн
Як скористатись сервісом «Сплачуйте Частинами»?
Сплачуйте за товари/послуги своєю кредиткою «ВСЕМОЖУ» або «SOLOМАНДРИ» у магазинах-партнерах ПУМБ в т.ч. через Інтернет. На Ваш мобільний телефон надійдуть детальні умови та прохання підтвердити активацію сервісу «Сплачуй Частинами» у SMS з номеру 2242 або повідомленні у Viber від ПУМБ. Підтвердіть активацію** сервісу «Сплачуй Частинами» через безкоштовну відправку SMS-коду у відповідь на номер 2242 або у Viber-боті ПУМБ. Наступного місяця після покупки внесіть обов`язковий платіж до настання платіжної дати по кредитній картці (10, 20 або 30 число).
* Торговці одягу, взуття та дитячих товарів, яким присвоєний Merchant Category Code банком-еквайєром (один із переліку):