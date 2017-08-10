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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:40

Зарядите свой бизнес с ПУМБ и Prom.ua

ПУМБ и Prom.ua объединились в партнерской Акции для предпринимателей.

Воспользуйтесь новыми возможностями и с 1 ноября по 31 декабря 2019 участвуйте в Акции, чтобы зарядить свой бизнес на огромный успех.

Предложение для клиентов Prom.ua (для предпринимателей):

Становитесь новыми клиентами ПУМБ и получите 2 месяца пользования любым тарифным пакетом для бизнеса без абонплаты.

Также у вас есть возможность заказать платиновую карту «всеКАРТА БИЗНЕС», кредитную карту «ВСЕМОЖУ».

Сможете воспользоваться сервисом GOOGLE MY BUSINESS и добавить свой бизнес на Карту и в Поиск GOOGLE за считанные минуты.

А еще воспользоваться услугой консультаций по вопросам ВЭД «Валютный советник».

Для участия в Акции клиенту Prom.ua необходимо стать клиентом ПУМБ/Digital ПУМБ, зарегистрировавшись на сайте, и ввести в комментарии промокод PROM.

Предложение для клиентов ПУМБ (для предпринимателей):

Вас ждут специальные условия для размещения в каталоге Prom.ua:

Пакет Prom 1 000

4 100 грн вместо 5 100 грн в год – функционал интернет-магазина или сайта в год, размещение 1000 товарных позиций (бюджет на рекламу 1 200 грн).

Пакет Prom 6 000

5 400 грн вместо 7 900 грн в год – функционал интернет-магазина или сайта в год, размещение 6000 товарных позиций (бюджет на рекламу 3 000 грн).

Для участия в Акции клиенту ПУМБ/Digital ПУМБ необходимо стать клиентом Prom.ua, зарегистрировавшись на официальном сайте и ввести промокод PUMB.

Официальные правила Акции

https://about.pumb.ua/ru/presscenter/pr ... om-ua#info
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