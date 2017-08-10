Акції від ПУМБ

Воспользуйтесь новыми возможностями и с 1 ноября по 31 декабря 2019 участвуйте в Акции, чтобы зарядить свой бизнес на огромный успех.
Предложение для клиентов Prom.ua (для предпринимателей):
Становитесь новыми клиентами ПУМБ и получите 2 месяца пользования любым тарифным пакетом для бизнеса без абонплаты.
Также у вас есть возможность заказать платиновую карту «всеКАРТА БИЗНЕС», кредитную карту «ВСЕМОЖУ».
Сможете воспользоваться сервисом GOOGLE MY BUSINESS и добавить свой бизнес на Карту и в Поиск GOOGLE за считанные минуты.
А еще воспользоваться услугой консультаций по вопросам ВЭД «Валютный советник».
Для участия в Акции клиенту Prom.ua необходимо стать клиентом ПУМБ/Digital ПУМБ, зарегистрировавшись на сайте, и ввести в комментарии промокод PROM.
Предложение для клиентов ПУМБ (для предпринимателей):
Вас ждут специальные условия для размещения в каталоге Prom.ua:
Пакет Prom 1 000
4 100 грн вместо 5 100 грн в год – функционал интернет-магазина или сайта в год, размещение 1000 товарных позиций (бюджет на рекламу 1 200 грн).
Пакет Prom 6 000
5 400 грн вместо 7 900 грн в год – функционал интернет-магазина или сайта в год, размещение 6000 товарных позиций (бюджет на рекламу 3 000 грн).
Для участия в Акции клиенту ПУМБ/Digital ПУМБ необходимо стать клиентом Prom.ua, зарегистрировавшись на официальном сайте и ввести промокод PUMB.
Официальные правила Акции