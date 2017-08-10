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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:40

Зарядите свой бизнес с ПУМБ и Prom.ua

ПУМБ и Prom.ua объединились в партнерской Акции для предпринимателей.

Воспользуйтесь новыми возможностями и с 1 ноября по 31 декабря 2019 участвуйте в Акции, чтобы зарядить свой бизнес на огромный успех.

Предложение для клиентов Prom.ua (для предпринимателей):

Становитесь новыми клиентами ПУМБ и получите 2 месяца пользования любым тарифным пакетом для бизнеса без абонплаты.

Также у вас есть возможность заказать платиновую карту «всеКАРТА БИЗНЕС», кредитную карту «ВСЕМОЖУ».

Сможете воспользоваться сервисом GOOGLE MY BUSINESS и добавить свой бизнес на Карту и в Поиск GOOGLE за считанные минуты.

А еще воспользоваться услугой консультаций по вопросам ВЭД «Валютный советник».

Для участия в Акции клиенту Prom.ua необходимо стать клиентом ПУМБ/Digital ПУМБ, зарегистрировавшись на сайте, и ввести в комментарии промокод PROM.

Предложение для клиентов ПУМБ (для предпринимателей):

Вас ждут специальные условия для размещения в каталоге Prom.ua:

Пакет Prom 1 000

4 100 грн вместо 5 100 грн в год – функционал интернет-магазина или сайта в год, размещение 1000 товарных позиций (бюджет на рекламу 1 200 грн).

Пакет Prom 6 000

5 400 грн вместо 7 900 грн в год – функционал интернет-магазина или сайта в год, размещение 6000 товарных позиций (бюджет на рекламу 3 000 грн).

Для участия в Акции клиенту ПУМБ/Digital ПУМБ необходимо стать клиентом Prom.ua, зарегистрировавшись на официальном сайте и ввести промокод PUMB.

Официальные правила Акции

https://about.pumb.ua/ru/presscenter/pr ... om-ua#info
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Повідомлень: 1152
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:51

ПУМБ продовжує період шалених покупок

З 29.11.2019 по 31.01.2020 купуйте все, що бажаєте кредиткою «всеМОЖУ» або «soloМАНДРИ» із сервісом «Сплачуй частинами»!

Розраховуйтесь за будь-які товари від 1 000 грн кредиткою ПУМБ.

Вам доступні:

✔ 3 платежі рівними частинами на 3 місяці

✔ без переплат та прихованих комісій

✔ у акції беруть участь абсолютно всі магазини та товари

Як скористатися сервісом «Сплачуй частинами»?

1. Сплачуйте товари/послуги своєю кредиткою «всеМОЖУ» або «soloМАНДРИ».

2. На Ваш мобільний телефон надійдуть докладні умови та прохання підтвердити активацію сервісу «Сплачуй частинами» в SMS з номера 2242 або повідомленні в Viber від ПУМБ.

3. Підтвердіть активацію сервісу «Сплачуй частинами» через безкоштовну відправку SMS-коду у відповідь на номер 2242 або в Viber-боті ПУМБ.

4. Наступного місяця після покупки внесіть обов'язковий платіж до настання платіжної дати по кредитній картці (10, 20 або 30 число).

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... i-priyatni
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Повідомлень: 1152
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:52

Приведіть друга до ПУМБ та отримайте винагороду

Рекомендуйте друзям відкрити картку «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» в гривні.

Отримуйте по 100 гривень на рахунок кожен. Акція діє з 18.11.2019 по 30.04.2020.

Взяти участь в акції дуже легко:

Порекомендуйте другу або знайомому відкрити картку ПУМБ безкоштовно. Перешліть йому повідомлення-запрошення у Viber.
Після оформлення другом картки та проведення першої оплати від 100 грн ми зарахуємо винагороду кожному.
Чим більше друзів Ви запросите, тим більше винагород отримаєте!

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... grazhdenie
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Аватар користувача
 
Повідомлень: 1152
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:08

Акція: отримайте до 175 грн від ПУМБ і Mastercard

Кожен учасник гарантовано зможе отримати до 175 грн винагороди при розрахунках смартфоном і карткою Mastercard від ПУМБ у період дії Акції!
В активності можуть взяти участь власники картки Mastercard від ПУМБ, які отримали запрошення в Viber-повідомленні та підтвердили свою згоду на участь у Акції.
Щоб взяти участь в Акції, прив’яжіть до свого цифрового гаманця картку Mastercard від ПУМБ.
Та сплачуйте за покупки смартфоном на суму від 25,00 грн у зазначений у повідомленні строк.
Наступного робочого дня ми повернемо на Ваш рахунок:
25 грн за 1-у першу оплату смартфоном від 25,00 грн.
50 грн за 5-уп’яту оплату смартфоном від 25,00 грн.
100 грн за 10-у десяту оплату смартфоном від 25,00 грн.
Долучайтеся до Акції та тримайте смартфон напоготові!
Щоб додати картку до Google Pay
Відкрийте додаток Google Pay на телефоні, оберіть свій аккаунт
Натисніть на «Оплата»
Оберіть «Додати» + «Банківську картку»
Введіть дані картки та код підтвердження
Щоб додати картку до Apple Pay
Перейдіть у Wallet з iPhone і натисніть +
Оберіть «Далі»

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... stercard-p
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Повідомлень: 1152
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:59

Акція: отримайте до 175 грн від ПУМБ

З 10.02.2020 по 29.02.2020 ПУМБ і Mastercard запускають Акцію винагород.

Кожен учасник гарантовано зможе отримати до 175 грн винагороди при розрахунках смартфоном і карткою Mastercard від ПУМБ у період дії Акції!

В активності можуть взяти участь власники картки Mastercard від ПУМБ, які отримали запрошення в Viber-повідомленні та підтвердили свою згоду на участь у Акції.

Щоб взяти участь в Акції, прив’яжіть до свого цифрового гаманця картку Mastercard від ПУМБ.

Та сплачуйте за покупки смартфоном на суму від 25,00 грн у зазначений у повідомленні строк.

Наступного робочого дня ми повернемо на Ваш рахунок:

25 грн за 1-у оплату смартфоном від 25,00 грн.

50 грн за 5-у оплату смартфоном від 25,00 грн.

100 грн за 10-у оплату смартфоном від 25,00 грн.

Долучайтеся до Акції та тримайте смартфон напоготові!



Щоб додати картку до Google Pay

Відкрийте додаток Google Pay на телефоні, оберіть свій аккаунт
Натисніть на «Оплата»
Оберіть «Додати» + «Банківську картку»
Введіть дані картки та код підтвердження
Щоб додати картку до Apple Pay

Перейдіть у Wallet з iPhone і натисніть +
Оберіть «Далі»


https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... d-pri#info
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Повідомлень: 1152
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:03

Розпочніть весну з приємних витрат!

Користуйтеся сервісом «Сплачуйте частинами» при покупці кредитками ПУМБ ювелірних прикрас, косметики або послуг в салонах краси з 14.02.2020 – 31.03.2020.

Купуйте подарунки до свята весни з карткою ПУМБ із сервісом «Сплачуйте частинами».

На вас чекають 3 платежі рівними частинами на 3 місяці. Без прихованих комісій.

Щоб долучитись до акції:

✓ Розраховуйтесь за будь-які ювелірні прикраси, косметику в магазинах-партнерах ПУМБ або за послуги в салоні краси

✓ Сплачуйте кредиткою «ВСЕМОЖУ» або «SOLOмандри» на суму від 1000 грн

✓ Після оплати карткою, очікуйте на пропозицію щодо активації сервісу з номеру 2242 або в Viber-боті ПУМБ.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... itrat#info
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Повідомлень: 1152
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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