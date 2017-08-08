RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 11:10

Зекономте час на приготуванні їжі з ПУМБ, Visa та Raketa

Не витрачайте вільний час на приготування їжі. Замовляйте доставку Raketa та отримайте 3 доставки їжі безкоштовно при замовленні від 300 грн*.

Умови пропозиції:

зробіть замовлення у додатку Raketa на суму від 300 грн
вкажіть промокод «VisaRaketa»
розрахуйтесь онлайн карткою Visa від ПУМБ
* Пропозиція діє на три доставки до 05.07.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... ta-ra#info
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:18

Ловіть кешбек від Eldorado та ПУМБ

Хто витрачає, той заробляє! Адже відтепер ви можете отримувати до 500* грн винагороди щомісяця за шопінг з ПУМБ та Eldorado. Зарахування на картковий рахунок до 10 числа наступного місяця
Акція проводиться з 01.09.2020 по 31.12.2020 включно по всій території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою.

Період проведення Акції складається із чотирьох етапів:

перший етап – з 00:00 годин 01.09.2020 по 23:59 годин 30.09.2020 за київським часом;
другий етап – з 00:00 годин 01.10.2020 по 23:59 годин 31.10.2020 за київським часом;
третій етап – з 00:00 годин 01.11.2020 по 23:59 годин 30.11.2020 за київським часом;
четвертий етап – з 00:00 годин 01.12.2020 по 23:59 годин 31.12.2020 за київським часом.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -pumb#info
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від «ЮНЕКС БАНК» 1 ... 5, 6, 7
Assistant_Portal » Сер 11 жов, 2017 17:42
64 27718
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 16:09
Assistant_Portal
Акції від банку Форвард 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 18:03
110 27718
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 16:04
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1 ... 21, 22, 23
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 17:11
220 42095
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 16:01
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (45)
01.09.2020 16:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.