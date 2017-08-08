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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:10

Зекономте час на приготуванні їжі з ПУМБ, Visa та Raketa

Не витрачайте вільний час на приготування їжі. Замовляйте доставку Raketa та отримайте 3 доставки їжі безкоштовно при замовленні від 300 грн*.

Умови пропозиції:

зробіть замовлення у додатку Raketa на суму від 300 грн
вкажіть промокод «VisaRaketa»
розрахуйтесь онлайн карткою Visa від ПУМБ
* Пропозиція діє на три доставки до 05.07.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... ta-ra#info
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Повідомлень: 1713
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:18

Ловіть кешбек від Eldorado та ПУМБ

Хто витрачає, той заробляє! Адже відтепер ви можете отримувати до 500* грн винагороди щомісяця за шопінг з ПУМБ та Eldorado. Зарахування на картковий рахунок до 10 числа наступного місяця
Акція проводиться з 01.09.2020 по 31.12.2020 включно по всій території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою.

Період проведення Акції складається із чотирьох етапів:

перший етап – з 00:00 годин 01.09.2020 по 23:59 годин 30.09.2020 за київським часом;
другий етап – з 00:00 годин 01.10.2020 по 23:59 годин 31.10.2020 за київським часом;
третій етап – з 00:00 годин 01.11.2020 по 23:59 годин 30.11.2020 за київським часом;
четвертий етап – з 00:00 годин 01.12.2020 по 23:59 годин 31.12.2020 за київським часом.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -pumb#info
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Повідомлень: 1713
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:01

Assistant_Portal Акция по приглашению. Для тех, кому пришел инвайт в вайбер или смс
vlad_g
 
Повідомлень: 303
З нами з: 11.11.11
Подякував: 163 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:59

Повертаємо кошти за оплату комунальних платежів!

ПУМБ надає своїм клієнтам чудову можливість заощадити, що більш ніж актуально під час опалювального сезону.

З 1 жовтня 2020 року до 30 квітня 2021 включно замовляйте і оформлюйте КК «всеМОЖУ» в особистому кабинеті або VIBER-боті YASNO та отримуйте кеш-бек 10%*.

В акції беруть участь в тому числі клієнти, які у відділенні ПУМБ приєдналися до послуг газопостачання від «Нафтогаз». Перелік відділень можна дізнатися за посиланням gas.ua

Також нагадуємо вам, що оплачувати комунальні послуги власники кредитної картки «всеМОЖУ» можуть без переплат у грейс-період до 62 днів.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... tezhv#info
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:34

Акція «Бонус до депозитів»

ПУМБ з 14 січня приєднався до акції «Бонус до депозитів» на фінансових порталах «Мінфін» і «Finance.ua»

З 14 січня всі бажаючі оформити депозит «Дохідний» або «Накопичувальний» в банку ПУМБ можуть взяти участь в акції та отримати додаткову винагороду, до +1,2% річних від суми депозиту.

Для участі в акції необхідно:

1. Заповнити та надіслати заявку на одному з сайтів: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/; http://deposit.finance.ua/; http://deposit.multi.ua/

2. Протягом 30 днів з моменту подачі заявки оформити новий депозит (переоформлені депозити не беруть участі в Акції) «Дохідний» або «Накопичувальний» на суму від 30 тисгрн. та термін від 3 місяців

3. Підтвердити факт оформлення депозиту по спеціальній формі на сайті порталу

4. Протягом 32 днів отримати винагороду від порталу Мінфін

Якщо клієнт підключений до інтернет-банкінгу ПУМБ Оnline, йти до відділення зовсім не обов'язково - депозити, відкриті дистанційно також беруть участь в акції!

Правила акції «Бонус до депозитів» розміщені за посиланням

Детальна інформація: гаряча лінія порталу Мінфін - (044) 392 47 40

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -pumb#info
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