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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:10

Зекономте час на приготуванні їжі з ПУМБ, Visa та Raketa

Не витрачайте вільний час на приготування їжі. Замовляйте доставку Raketa та отримайте 3 доставки їжі безкоштовно при замовленні від 300 грн*.

Умови пропозиції:

зробіть замовлення у додатку Raketa на суму від 300 грн
вкажіть промокод «VisaRaketa»
розрахуйтесь онлайн карткою Visa від ПУМБ
* Пропозиція діє на три доставки до 05.07.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... ta-ra#info
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Повідомлень: 2353
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:18

Ловіть кешбек від Eldorado та ПУМБ

Хто витрачає, той заробляє! Адже відтепер ви можете отримувати до 500* грн винагороди щомісяця за шопінг з ПУМБ та Eldorado. Зарахування на картковий рахунок до 10 числа наступного місяця
Акція проводиться з 01.09.2020 по 31.12.2020 включно по всій території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою.

Період проведення Акції складається із чотирьох етапів:

перший етап – з 00:00 годин 01.09.2020 по 23:59 годин 30.09.2020 за київським часом;
другий етап – з 00:00 годин 01.10.2020 по 23:59 годин 31.10.2020 за київським часом;
третій етап – з 00:00 годин 01.11.2020 по 23:59 годин 30.11.2020 за київським часом;
четвертий етап – з 00:00 годин 01.12.2020 по 23:59 годин 31.12.2020 за київським часом.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -pumb#info
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Повідомлень: 2353
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:01

Assistant_Portal Акция по приглашению. Для тех, кому пришел инвайт в вайбер или смс
vlad_g
 
Повідомлень: 313
З нами з: 11.11.11
Подякував: 163 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:59

Повертаємо кошти за оплату комунальних платежів!

ПУМБ надає своїм клієнтам чудову можливість заощадити, що більш ніж актуально під час опалювального сезону.

З 1 жовтня 2020 року до 30 квітня 2021 включно замовляйте і оформлюйте КК «всеМОЖУ» в особистому кабинеті або VIBER-боті YASNO та отримуйте кеш-бек 10%*.

В акції беруть участь в тому числі клієнти, які у відділенні ПУМБ приєдналися до послуг газопостачання від «Нафтогаз». Перелік відділень можна дізнатися за посиланням gas.ua

Також нагадуємо вам, що оплачувати комунальні послуги власники кредитної картки «всеМОЖУ» можуть без переплат у грейс-період до 62 днів.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... tezhv#info
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З нами з: 01.09.17
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:34

Акція «Бонус до депозитів»

ПУМБ з 14 січня приєднався до акції «Бонус до депозитів» на фінансових порталах «Мінфін» і «Finance.ua»

З 14 січня всі бажаючі оформити депозит «Дохідний» або «Накопичувальний» в банку ПУМБ можуть взяти участь в акції та отримати додаткову винагороду, до +1,2% річних від суми депозиту.

Для участі в акції необхідно:

1. Заповнити та надіслати заявку на одному з сайтів: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/; http://deposit.finance.ua/; http://deposit.multi.ua/

2. Протягом 30 днів з моменту подачі заявки оформити новий депозит (переоформлені депозити не беруть участі в Акції) «Дохідний» або «Накопичувальний» на суму від 30 тисгрн. та термін від 3 місяців

3. Підтвердити факт оформлення депозиту по спеціальній формі на сайті порталу

4. Протягом 32 днів отримати винагороду від порталу Мінфін

Якщо клієнт підключений до інтернет-банкінгу ПУМБ Оnline, йти до відділення зовсім не обов'язково - депозити, відкриті дистанційно також беруть участь в акції!

Правила акції «Бонус до депозитів» розміщені за посиланням

Детальна інформація: гаряча лінія порталу Мінфін - (044) 392 47 40

https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -pumb#info
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 09:51

Відпочивайте із карткою Visa від ПУМБ у Добропарку

Ландшафтний парк «Добропарк» вже другий рік поспіль приймає гостей зі всієї країни і дивує різнобарв’ям квітів із найкращих садів Європи. Лавандові поля, мільйони тюльпанів, різнобарвні ліатріси і сади петуній.

З 01 травня 2021 р. по 30 жовтня 2021 р. усі власники карток Visa від ПУМБ можуть скористатися додатковими приємними перевагами під час відвідування дендропарку:

-10% на вхід
- 50% на оренду велобайка
- 10% на фудкорт

Для власників преміальних карток Visa від ПУМБ доступна приватна зона відпочинку «Бутик-пікнік». Бронювання можливе через конс’єрж-сервіс Visa.

Пропозиція діє з 01.05.2021 р. по 30.10.2021 на території дендропарку "Добропарк" (Київська обл., Бучацький р-н, с. Мотижин).
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... parku#info
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:19

VIP Standing разом із ПУМБ

5-11 липня відбудеться музичний фестиваль Atlas Weekend. Для власників преміальних карток Mastercard від ПУМБ насолоджуватися фестивалем буде ще приємніше завдяки акції «Розраховуйся Mastercard – отримуй квитки за спеціальною ціною на Atlas Weekend»*.
Купуючі VIP квитки разом із карткою Mastercard від ПУМБ, власники карток банку не лише отримають знижку, але й зможуть насолодитися преміальним сервісом під час Atlas Weekend:
·Окремий VIP-вхід (не витрачайте час на черги, а одразу проходьте на фестиваль через Fast Line)
·Окремий паркінг для автівки
·Місце на спеціальний платформі біля Main Stage (жодного натовпу, лише ви та музика)
·Якісний звук (VIP платформа має спеціальне звукове обладнання, яке дозволяє слухати виступи хедлайнерів так само як і перед сценою)
·Окремий бар та фудкорт та жодних черг

VIP Standing можна придбати як на усі дні Atlas Weekend (5-11 липня), так і на кожен окремий день фестивалю.
Насолоджуйтесь музикою разом із преміальним сервісом Mastercard від ПУМБ.

* Акція проводиться з 25 травня 2021 року по 11 липня 2021 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... ljnij#info
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:10

Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо»

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) – ровесник незалежної України, пропонує всім відсвяткувати 30-річчя банку цінними подарунками. З 1 листопада по 19 грудня 2021 року включно, банк проводить акцію «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо».

30 щасливих клієнтів ПУМБ отримають по 30 тис. грн на депозит. Розіграш подарунків буде проводитись за допомогою сервісу random.org 19 січня 2022 року.
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... na-de#info
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