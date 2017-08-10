Акції від ПУМБ

Не витрачайте вільний час на приготування їжі. Замовляйте доставку Raketa та отримайте 3 доставки їжі безкоштовно при замовленні від 300 грн*.
Умови пропозиції:
зробіть замовлення у додатку Raketa на суму від 300 грн вкажіть промокод «VisaRaketa» розрахуйтесь онлайн карткою Visa від ПУМБ * Пропозиція діє на три доставки до 05.07.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... ta-ra#info
Хто витрачає, той заробляє! Адже відтепер ви можете отримувати до 500* грн винагороди щомісяця за шопінг з ПУМБ та Eldorado. Зарахування на картковий рахунок до 10 числа наступного місяця Акція проводиться з 01.09.2020 по 31.12.2020 включно по всій території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою.
Період проведення Акції складається із чотирьох етапів:
перший етап – з 00:00 годин 01.09.2020 по 23:59 годин 30.09.2020 за київським часом; другий етап – з 00:00 годин 01.10.2020 по 23:59 годин 31.10.2020 за київським часом; третій етап – з 00:00 годин 01.11.2020 по 23:59 годин 30.11.2020 за київським часом; четвертий етап – з 00:00 годин 01.12.2020 по 23:59 годин 31.12.2020 за київським часом. https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -pumb#info
Ландшафтний парк «Добропарк» вже другий рік поспіль приймає гостей зі всієї країни і дивує різнобарв’ям квітів із найкращих садів Європи. Лавандові поля, мільйони тюльпанів, різнобарвні ліатріси і сади петуній.
З 01 травня 2021 р. по 30 жовтня 2021 р. усі власники карток Visa від ПУМБ можуть скористатися додатковими приємними перевагами під час відвідування дендропарку:
-10% на вхід - 50% на оренду велобайка - 10% на фудкорт
Для власників преміальних карток Visa від ПУМБ доступна приватна зона відпочинку «Бутик-пікнік». Бронювання можливе через конс’єрж-сервіс Visa.
5-11 липня відбудеться музичний фестиваль Atlas Weekend. Для власників преміальних карток Mastercard від ПУМБ насолоджуватися фестивалем буде ще приємніше завдяки акції «Розраховуйся Mastercard – отримуй квитки за спеціальною ціною на Atlas Weekend»*. Купуючі VIP квитки разом із карткою Mastercard від ПУМБ, власники карток банку не лише отримають знижку, але й зможуть насолодитися преміальним сервісом під час Atlas Weekend: ·Окремий VIP-вхід (не витрачайте час на черги, а одразу проходьте на фестиваль через Fast Line) ·Окремий паркінг для автівки ·Місце на спеціальний платформі біля Main Stage (жодного натовпу, лише ви та музика) ·Якісний звук (VIP платформа має спеціальне звукове обладнання, яке дозволяє слухати виступи хедлайнерів так само як і перед сценою) ·Окремий бар та фудкорт та жодних черг
VIP Standing можна придбати як на усі дні Atlas Weekend (5-11 липня), так і на кожен окремий день фестивалю. Насолоджуйтесь музикою разом із преміальним сервісом Mastercard від ПУМБ.
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) – ровесник незалежної України, пропонує всім відсвяткувати 30-річчя банку цінними подарунками. З 1 листопада по 19 грудня 2021 року включно, банк проводить акцію «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо».
З 15 листопада 2021 до 15 лютого 2022 відправляйте та отримуйте грошові перекази Ria у відділеннях Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) та вигравайте цінні подарунки. Акція діє на грошові перекази з України до Грузії та на грошові перекази Ria, відправлені із-за кордону та отримані у відділеннях ПУМБ.
Клієнти, які протягом дії акції, здійснять грошові перекази з України до Грузії, зможуть прийняти участь у розіграші 30 подарункових сертифікатів кожен на 500 грн. Ще 3 щасливчика зможуть отримати супер-приз – подарункові сертифікати номіналом 2000 грн кожен. Окрім можливості виграти подарунки, ще однією приємною несподіванкою є те, що на період з 01.10.2021р. по 31.01.2022 встановлений спеціальний тариф на грошові перекази з України до Грузії – лише 0,65% від суми переказу до мережі банків «Bank of Georgia».
Клієнти, які протягом акції , отримають грошові перекази у відділеннях ПУМБ, також зможуть прийняти участь у розіграші цінних подарунків. 45 щасливчиків отримають подарункові карти на суму 200 грн кожна. Ще 4 клієнти змагатимуться за супер-приз – подарункові карти номіналом 2000 грн.
Визначення переможців акції «Зимова пора з RIA» здійснюється організатором за допомогою random.org у три етапи: