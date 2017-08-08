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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:32

Переможці першого етапу акції "Зимова пора з Ria"

АТ ПУМБ, спільно з міжнародною платіжною системою Ria, підбили підсумки першого етапу акції «Зимова пора з Ria» та визначили перших переможців.

15 (п’ятнадцять) переможців акції, які отримали грошовий переказ із-за кордону по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 200 грн
10 (десять) переможців, які здійснили відправку грошового переказу з України в Грузію по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 500 грн
Нагадуємо, що акція «Зимова пора з Ria» триває до 15 лютого 2022 року. Клієнти, які у період з листопада 2021 до 15 лютого 2022 рр. здійснять грошові перекази з України до Грузії, зможуть прийняти участь у розіграші 30 подарункових сертифікатів кожен на 500 грн. Ще 3 щасливчика зможуть отримати супер-приз – подарункові сертифікати номіналом 2000 грн кожен. Окрім можливості виграти подарунки, ще однією приємною несподіванкою є те, що на період з 01.10.2021р. по 31.01.2022 встановлений спеціальний тариф на грошові перекази з України до Грузії – лише 0,65% від суми переказу до мережі банків «Bank of Georgia».

Клієнти, які протягом акції , отримають грошові перекази у відділеннях ПУМБ, також приймають участь у розіграші цінних подарунків. 45 щасливчиків отримають подарункові карти на суму 200 грн кожна. Ще 4 клієнти змагатимуться за супер-приз – подарункові карти номіналом 2000 грн.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... z-ria#info
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:34

Святкування дня народження разом із ПУМБ та zakaz.ua

ПУМБ, разом із сервісом доставки zakaz.ua, дарує подарунки клієнтам-іменинникам: промокоди на безкоштовну доставку замовлення товарів від топових мереж продуктів харчування України. Промокод буде дійсним для нових клієнтів сервісу за умови замовлення на суму від 500 грн та оплати карткою ПУМБ. Безкоштовна доставка можлива, якщо стандартна ціна доставки не перевищує 89 грн.

Промокод на безкоштовну доставку можна отримати за допомогою Viber або sms.
Доставка продуктів здійснюється кур'єром (якщо у населеному пункті працює служба кур'єрської доставки від zakaz.ua) або Новою поштою.

Як оформити безкоштовну доставку:
1. Зайти на сайт служби доставки, вибрати магазин та товари на суму від 500 грн.
2. Сплатити замовлення будь-якою карткою ПУМБ
3. Ввести промокод на безкоштовну доставку
4. Оформити замовлення

Термін дії акції: з 22 грудня 2021 року до 28 лютого 2022 року.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... ta-za#info
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Повідомлень: 2540
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 11:07

ПУМБ дарує 30 днів вільного доступу до ресурсів SWEET.TV

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), разом із національним онлайн-кінотеатром SWEET.TV, розпочинає спеціальну акцію для клієнтів банку. З 30 грудня 2021 року по 30 березня 2022 року клієнти банку, які святкують у цей період свій день народження, отримають вільний доступ до контенту національного онлайн-кінотеатру на 30 днів.

Клієнтам-іменинникам буде доступний перегляд 260+ каналів та 10000+ фільмів без реклами на телевізорах, мобільних телефонах чи комп'ютерах. Без довгих установок та майстрів. Процес підключення до сервісу - простий та швидкий. В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV на глядачів чекають ексклюзивні фільми, топове кіно з усього світу та освітній контент. Величезна перевага сервісу – увесь контент можна дивитися не лише вдома на телевізорі, а скрізь, де є інтернет.

Доступ до контенту буде наданий за посиланням, яке надсилатиметься за допомогою Viber, sms або у push-повідомленні. Сервіс буде доступним як існуючим, так і новим користувачам SWEET.TV.
Приємного перегляду легального контенту разом із ПУМБ та національним онлайн-кінотеатром SWEET.TV!
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... sweet#info
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:58

Хочете Apple Watch від ПУМБ?

14 січня 2022 щасливий день для усіх фанів сторінки ПУМБ у Instagram. Банк розпочинає акцію із інста-маскою ПУМБ та розігрує 2 гаджети Apple Watch Series 6 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band.

Для участі в розіграші необхідно опублікувати stories з Instagram-маскою (Instagram Face Filters) ПУМБ, на якійвідмітити сторінку банку (тег) та зафіксувати сторіз в розділі «Актуальне».

Участь в акції приймають користувачі Instagram, які підписані на офіційну сторінку ПУМБ у мережі (https://www.instagram.com/pumb.ua/) та відкрили публічний доступ до записів на сторінці профілю в соціальній мережі під час проведення акції.

Період акції: з 14 по 20 січня 2022 року.

Розіграш відбудеться 21 січня за допомогою онлайн-сервісу random.org.
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B1.pdf
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