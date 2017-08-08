Акції від ПУМБ

15 (п’ятнадцять) переможців акції, які отримали грошовий переказ із-за кордону по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 200 грн
10 (десять) переможців, які здійснили відправку грошового переказу з України в Грузію по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 500 грн
Нагадуємо, що акція «Зимова пора з Ria» триває до 15 лютого 2022 року. Клієнти, які у період з листопада 2021 до 15 лютого 2022 рр. здійснять грошові перекази з України до Грузії, зможуть прийняти участь у розіграші 30 подарункових сертифікатів кожен на 500 грн. Ще 3 щасливчика зможуть отримати супер-приз – подарункові сертифікати номіналом 2000 грн кожен. Окрім можливості виграти подарунки, ще однією приємною несподіванкою є те, що на період з 01.10.2021р. по 31.01.2022 встановлений спеціальний тариф на грошові перекази з України до Грузії – лише 0,65% від суми переказу до мережі банків «Bank of Georgia».
Клієнти, які протягом акції , отримають грошові перекази у відділеннях ПУМБ, також приймають участь у розіграші цінних подарунків. 45 щасливчиків отримають подарункові карти на суму 200 грн кожна. Ще 4 клієнти змагатимуться за супер-приз – подарункові карти номіналом 2000 грн.