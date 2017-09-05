Акції від ПУМБ

АТ ПУМБ, спільно з міжнародною платіжною системою Ria, підбили підсумки першого етапу акції «Зимова пора з Ria» та визначили перших переможців.
15 (п’ятнадцять) переможців акції, які отримали грошовий переказ із-за кордону по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 200 грн 10 (десять) переможців, які здійснили відправку грошового переказу з України в Грузію по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 500 грн Нагадуємо, що акція «Зимова пора з Ria» триває до 15 лютого 2022 року. Клієнти, які у період з листопада 2021 до 15 лютого 2022 рр. здійснять грошові перекази з України до Грузії, зможуть прийняти участь у розіграші 30 подарункових сертифікатів кожен на 500 грн. Ще 3 щасливчика зможуть отримати супер-приз – подарункові сертифікати номіналом 2000 грн кожен. Окрім можливості виграти подарунки, ще однією приємною несподіванкою є те, що на період з 01.10.2021р. по 31.01.2022 встановлений спеціальний тариф на грошові перекази з України до Грузії – лише 0,65% від суми переказу до мережі банків «Bank of Georgia».
Клієнти, які протягом акції , отримають грошові перекази у відділеннях ПУМБ, також приймають участь у розіграші цінних подарунків. 45 щасливчиків отримають подарункові карти на суму 200 грн кожна. Ще 4 клієнти змагатимуться за супер-приз – подарункові карти номіналом 2000 грн. https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... z-ria#info
ПУМБ, разом із сервісом доставки zakaz.ua, дарує подарунки клієнтам-іменинникам: промокоди на безкоштовну доставку замовлення товарів від топових мереж продуктів харчування України. Промокод буде дійсним для нових клієнтів сервісу за умови замовлення на суму від 500 грн та оплати карткою ПУМБ. Безкоштовна доставка можлива, якщо стандартна ціна доставки не перевищує 89 грн.
Промокод на безкоштовну доставку можна отримати за допомогою Viber або sms. Доставка продуктів здійснюється кур'єром (якщо у населеному пункті працює служба кур'єрської доставки від zakaz.ua) або Новою поштою.
Як оформити безкоштовну доставку: 1. Зайти на сайт служби доставки, вибрати магазин та товари на суму від 500 грн. 2. Сплатити замовлення будь-якою карткою ПУМБ 3. Ввести промокод на безкоштовну доставку 4. Оформити замовлення
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), разом із національним онлайн-кінотеатром SWEET.TV, розпочинає спеціальну акцію для клієнтів банку. З 30 грудня 2021 року по 30 березня 2022 року клієнти банку, які святкують у цей період свій день народження, отримають вільний доступ до контенту національного онлайн-кінотеатру на 30 днів.
Клієнтам-іменинникам буде доступний перегляд 260+ каналів та 10000+ фільмів без реклами на телевізорах, мобільних телефонах чи комп'ютерах. Без довгих установок та майстрів. Процес підключення до сервісу - простий та швидкий. В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV на глядачів чекають ексклюзивні фільми, топове кіно з усього світу та освітній контент. Величезна перевага сервісу – увесь контент можна дивитися не лише вдома на телевізорі, а скрізь, де є інтернет.
Доступ до контенту буде наданий за посиланням, яке надсилатиметься за допомогою Viber, sms або у push-повідомленні. Сервіс буде доступним як існуючим, так і новим користувачам SWEET.TV. Приємного перегляду легального контенту разом із ПУМБ та національним онлайн-кінотеатром SWEET.TV! https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... sweet#info
14 січня 2022 щасливий день для усіх фанів сторінки ПУМБ у Instagram. Банк розпочинає акцію із інста-маскою ПУМБ та розігрує 2 гаджети Apple Watch Series 6 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band.
Для участі в розіграші необхідно опублікувати stories з Instagram-маскою (Instagram Face Filters) ПУМБ, на якійвідмітити сторінку банку (тег) та зафіксувати сторіз в розділі «Актуальне».
Участь в акції приймають користувачі Instagram, які підписані на офіційну сторінку ПУМБ у мережі (https://www.instagram.com/pumb.ua/) та відкрили публічний доступ до записів на сторінці профілю в соціальній мережі під час проведення акції.
Вітаємо переможців другого етапу спільної акції «Зимова пора з Ria» від АТ ПУМБ та міжнародної платіжної системи Ria.
15 (п'ятнадцять) переможців акцій, які отримали грошовий переказ із-за кордону по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 200 грн 10 (десять) переможців, які здійснили відправку грошового переказу з України в Грузію по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 500 грн Акція "Зимова пора з Ria" триватиме до 15 лютого 2022 року. Клієнти ПУМБ, які здійснять грошові перекази з України до Грузії в період з 15 листопада 2021 року по 15 лютого 2022 року, зможуть взяти участь у розіграші 30 подарункових сертифікатів кожен на 500 грн. Ще 3 щасливчики зможуть отримати супер-приз – подарункові сертифікати номіналом у 2000 грн. кожен. Клієнти, які протягом акції отримають грошові перекази у відділеннях ПУМБ, також зможуть взяти участь у розіграші цінних подарунків – 45 подарункових карток на суму 200 грн. кожна. Ще 4 клієнти змагатимуться за супер-приз – подарункові картки номіналом 2000 грн. Окрім можливості виграти подарунки, ще однією приємною несподіванкою акції «Зимова пора з Ria» стане спеціальний тариф на грошові перекази з України до Грузії – лише 0,65% суми переведення в мережу банків Bank of Georgia. https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... z-ria#info
Вітаємо переможців фіналу спільної акції «Зимова пора з Ria» від АТ ПУМБ та міжнародної платіжної системи Ria.
Три щасливчики, які здійснили грошові перекази з України до Грузії в період з 15 листопада 2021 року по 15 лютого 2022 року та отримали супер-приз – подарункові сертифікати номіналом у 2000 грн. кожен.
З першого для війни ПУМБ робить все можливе для підтримки наших клієнтів та фінансового фронту держави. Пропонуємо Вам долучитися до цього фронту прийнявши участь у Акції «Частково кредит погашай – кешбек заробляй» (надалі – Акція). Сплативши кредит частково, Ви підтримуєте економіку та боєздатність нашої країни, а також отримаєте винагороду – 10% або 20% кешбеку* від суми сплаченого платежу за Вашим кредитом. Максимальна сума для отримання винагороди – необмежена.
Пропозиція діє:
- з 23.06.2022 по 15.07.2022; - тільки для клієнтів ПУМБ, які отримали пуш-повідомлення у мобільному додатку ПУМБ Online, повідомлення у Viber, SMS або іншими каналами зв’язку (надалі – Повідомлення*).
Умови участі в Акції та отримання винагороди:
1. До 15.07.2022 погасіть частково залишок заборгованості за кредитом після отримання Повідомлення з вказаною сумою та пропозицією прийняти участь в Акції. Необхідну суму можна сплатити:
- у мобільному додатку ПУМБ Online карткою ПУМБ, іншого українського або зарубіжного банку; - на сайті або PayHub карткою ПУМБ, іншого Українського або зарубіжного банку; - у платіжних терміналах ПУМБ, IBox, EasyPay та Приватбанк; - у відділеннях ПУМБ та інших банках.
Зверніть увагу! При оплаті через платіжні термінали або у відділеннях банків, платіж за кредитом може бути зарахований протягом 3 (трьох) робочих днів.
2. Після внесення платежу зазначеного у п.1, очікуйте повідомлення про підтвердження виконання умов Акції. Нарахування винагороди відбудеться до 22.07.2022 на рахунок кешбеку в мобільному додатку ПУМБ Online (вкладка «Більше», розділ «Кешбек»), очікуйте додаткове повідомлення.
Кешбек нарахований за погашення кредиту не впливає на накопичення кешбеку за обраними категоріям місяця, якщо Ви є учасником Акції «Тепер Ваш мобільний кешбек із ПУМБ». Тобто, якщо Ви вже накопичили винагороду по категоріях кешбек (максимальний розмір 500 грн на міс.), кешбек за погашення кредиту буде нарахований додатково в повному обсязі.
Наприклад, якщо сума накопиченого Вами кешбеку в категоріях дорівнює 450 грн, а сума винагороди за сплачений кредит становить 1000 грн, то на віртуальному рахунку після її нарахування у Вас буде 1450 грн. Мінімальна сума для виводу кешбеку – 100 грн. Утримується податок у розмірі 19,5%. Більше про кешбек дізнавайтеся за посиланням: https://www.pumb.ua/cashback
3. Кешбек можна вивести тільки на активну гривневу картку ПУМБ. За її відсутності, Ви можете відкрити «всеКАРТА» у мобільному додатку ПУМБ Online або у відділенні ПУМБ. Деталі щодо відкриття «всеКАРТА» та усі переваги її користуванням за посиланням: https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
*Перелік клієнтів, кому надсилають індивідуальне Повідомлення з пропозицією прийняти участь в Акції, а також відсоток кешбеку, який буде нарахований за виконання умов, обрані шляхом випадкового відбору. Вибірка учасників визначалася з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку.