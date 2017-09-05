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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:32

Переможці першого етапу акції "Зимова пора з Ria"

АТ ПУМБ, спільно з міжнародною платіжною системою Ria, підбили підсумки першого етапу акції «Зимова пора з Ria» та визначили перших переможців.

15 (п’ятнадцять) переможців акції, які отримали грошовий переказ із-за кордону по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 200 грн
10 (десять) переможців, які здійснили відправку грошового переказу з України в Грузію по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 500 грн
Нагадуємо, що акція «Зимова пора з Ria» триває до 15 лютого 2022 року. Клієнти, які у період з листопада 2021 до 15 лютого 2022 рр. здійснять грошові перекази з України до Грузії, зможуть прийняти участь у розіграші 30 подарункових сертифікатів кожен на 500 грн. Ще 3 щасливчика зможуть отримати супер-приз – подарункові сертифікати номіналом 2000 грн кожен. Окрім можливості виграти подарунки, ще однією приємною несподіванкою є те, що на період з 01.10.2021р. по 31.01.2022 встановлений спеціальний тариф на грошові перекази з України до Грузії – лише 0,65% від суми переказу до мережі банків «Bank of Georgia».

Клієнти, які протягом акції , отримають грошові перекази у відділеннях ПУМБ, також приймають участь у розіграші цінних подарунків. 45 щасливчиків отримають подарункові карти на суму 200 грн кожна. Ще 4 клієнти змагатимуться за супер-приз – подарункові карти номіналом 2000 грн.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... z-ria#info
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:34

Святкування дня народження разом із ПУМБ та zakaz.ua

ПУМБ, разом із сервісом доставки zakaz.ua, дарує подарунки клієнтам-іменинникам: промокоди на безкоштовну доставку замовлення товарів від топових мереж продуктів харчування України. Промокод буде дійсним для нових клієнтів сервісу за умови замовлення на суму від 500 грн та оплати карткою ПУМБ. Безкоштовна доставка можлива, якщо стандартна ціна доставки не перевищує 89 грн.

Промокод на безкоштовну доставку можна отримати за допомогою Viber або sms.
Доставка продуктів здійснюється кур'єром (якщо у населеному пункті працює служба кур'єрської доставки від zakaz.ua) або Новою поштою.

Як оформити безкоштовну доставку:
1. Зайти на сайт служби доставки, вибрати магазин та товари на суму від 500 грн.
2. Сплатити замовлення будь-якою карткою ПУМБ
3. Ввести промокод на безкоштовну доставку
4. Оформити замовлення

Термін дії акції: з 22 грудня 2021 року до 28 лютого 2022 року.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... ta-za#info
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 11:07

ПУМБ дарує 30 днів вільного доступу до ресурсів SWEET.TV

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), разом із національним онлайн-кінотеатром SWEET.TV, розпочинає спеціальну акцію для клієнтів банку. З 30 грудня 2021 року по 30 березня 2022 року клієнти банку, які святкують у цей період свій день народження, отримають вільний доступ до контенту національного онлайн-кінотеатру на 30 днів.

Клієнтам-іменинникам буде доступний перегляд 260+ каналів та 10000+ фільмів без реклами на телевізорах, мобільних телефонах чи комп'ютерах. Без довгих установок та майстрів. Процес підключення до сервісу - простий та швидкий. В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV на глядачів чекають ексклюзивні фільми, топове кіно з усього світу та освітній контент. Величезна перевага сервісу – увесь контент можна дивитися не лише вдома на телевізорі, а скрізь, де є інтернет.

Доступ до контенту буде наданий за посиланням, яке надсилатиметься за допомогою Viber, sms або у push-повідомленні. Сервіс буде доступним як існуючим, так і новим користувачам SWEET.TV.
Приємного перегляду легального контенту разом із ПУМБ та національним онлайн-кінотеатром SWEET.TV!
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:58

Хочете Apple Watch від ПУМБ?

14 січня 2022 щасливий день для усіх фанів сторінки ПУМБ у Instagram. Банк розпочинає акцію із інста-маскою ПУМБ та розігрує 2 гаджети Apple Watch Series 6 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band.

Для участі в розіграші необхідно опублікувати stories з Instagram-маскою (Instagram Face Filters) ПУМБ, на якійвідмітити сторінку банку (тег) та зафіксувати сторіз в розділі «Актуальне».

Участь в акції приймають користувачі Instagram, які підписані на офіційну сторінку ПУМБ у мережі (https://www.instagram.com/pumb.ua/) та відкрили публічний доступ до записів на сторінці профілю в соціальній мережі під час проведення акції.

Період акції: з 14 по 20 січня 2022 року.

Розіграш відбудеться 21 січня за допомогою онлайн-сервісу random.org.
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B1.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 08:44

Переможці другого етапу акції "Зимова пора з Ria"

Вітаємо переможців другого етапу спільної акції «Зимова пора з Ria» від АТ ПУМБ та міжнародної платіжної системи Ria.

15 (п'ятнадцять) переможців акцій, які отримали грошовий переказ із-за кордону по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 200 грн
10 (десять) переможців, які здійснили відправку грошового переказу з України в Грузію по системі Ria та отримують подарунковий сертифікат номіналом 500 грн
Акція "Зимова пора з Ria" триватиме до 15 лютого 2022 року. Клієнти ПУМБ, які здійснять грошові перекази з України до Грузії в період з 15 листопада 2021 року по 15 лютого 2022 року, зможуть взяти участь у розіграші 30 подарункових сертифікатів кожен на 500 грн. Ще 3 щасливчики зможуть отримати супер-приз – подарункові сертифікати номіналом у 2000 грн. кожен. Клієнти, які протягом акції отримають грошові перекази у відділеннях ПУМБ, також зможуть взяти участь у розіграші цінних подарунків – 45 подарункових карток на суму 200 грн. кожна. Ще 4 клієнти змагатимуться за супер-приз – подарункові картки номіналом 2000 грн. Окрім можливості виграти подарунки, ще однією приємною несподіванкою акції «Зимова пора з Ria» стане спеціальний тариф на грошові перекази з України до Грузії – лише 0,65% суми переведення в мережу банків Bank of Georgia.
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... z-ria#info
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 08:45

Подорожуйте та заощаджуйте разом із ПУМБ та АЗК WOG

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), разом із АЗК WOG, розпочинають спеціальну акцію для клієнтів банку.

Клієнти ПУМБ у період з 27 січня по 17 квітня 2022 року отримають промокоди на спеціальні купони від АЗК WOG:

Знижку 2 грн бонусами з кожного літра за купівлю якісного пального будь-якого виду
Знижку 20% на смаколики у WOG CAFE
Промокоди надсилатимуться за допомогою Viber або sms- повідомлення.[АТВ1]

Щоб скористатися акційною пропозицією необхідно:

✔️ Перейти у мобільний застосунок PRIDE від WOG або завантажити його на телефон: https://bit.ly/3AedjDC

✔️ Ввести промокод у розділі «Промокоди» на головному екрані

✔️ Показати QR-код купонів касиру

✔️ Розрахуватися карткою ПУМБ (дебетовою або кредитною)

Приємних подорожів разом із ПУМБ та АЗК WOG!
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... a-azk#info
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:46

Акція від ПУМБ та Liki24.com

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), разом із маркетплейсом Liki24.com, розпочинають спеціальну акцію для клієнтів банку.

ПУМБ дарує промокод на безкоштовну доставку товарів для здоров’я при замовленні від 300 грн на сайті https://liki24.com.

Щоб скористатися пропозицією необхідно:

✅ Зареєструватись на сайті https://liki24.com

✅ Зробити замовлення на суму від 300 грн та додати промокод

✅ Оплатити замовлення будь-якою карткою від ПУМБ.

Промокоди надсилатимуться за допомогою Viber або sms- повідомлення. Зверніть увагу – акція діє до 1 травня 2022 року. Тож, не гайте часу!
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... 4-com#info
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 14:50

Переможці фіналу акції "Зимова пора з Ria"

Вітаємо переможців фіналу спільної акції «Зимова пора з Ria» від АТ ПУМБ та міжнародної платіжної системи Ria.

Три щасливчики, які здійснили грошові перекази з України до Грузії в період з 15 листопада 2021 року по 15 лютого 2022 року та отримали супер-приз – подарункові сертифікати номіналом у 2000 грн. кожен.

1. Ольга, 38050***8899
2. Вікторія, 38063***7028
3. Тамазі, 38063***0000

Чотири клієнти, які протягом акції отримали грошові перекази у відділеннях ПУМБ та отримали супер-приз – подарункові картки номіналом 2000 грн. кожна:

1. Юлія, 38095***3623
2. Наталя, 38066***9515
3. Тетяна, 38067***2373
4. Богдан, 38093***8741
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:54

Акції від ПУМБ: Отримайте 10% або 20% кешбеку за часткове по

З першого для війни ПУМБ робить все можливе для підтримки наших клієнтів та фінансового фронту держави. Пропонуємо Вам долучитися до цього фронту прийнявши участь у Акції «Частково кредит погашай – кешбек заробляй» (надалі – Акція).
Сплативши кредит частково, Ви підтримуєте економіку та боєздатність нашої країни, а також отримаєте винагороду – 10% або 20% кешбеку* від суми сплаченого платежу за Вашим кредитом. Максимальна сума для отримання винагороди – необмежена.

Пропозиція діє:

- з 23.06.2022 по 15.07.2022;
- тільки для клієнтів ПУМБ, які отримали пуш-повідомлення у мобільному додатку ПУМБ Online, повідомлення у Viber, SMS або іншими каналами зв’язку (надалі – Повідомлення*).

Умови участі в Акції та отримання винагороди:

1. До 15.07.2022 погасіть частково залишок заборгованості за кредитом після отримання Повідомлення з вказаною сумою та пропозицією прийняти участь в Акції.
Необхідну суму можна сплатити:

- у мобільному додатку ПУМБ Online карткою ПУМБ, іншого українського або зарубіжного банку;
- на сайті або PayHub карткою ПУМБ, іншого Українського або зарубіжного банку;
- у платіжних терміналах ПУМБ, IBox, EasyPay та Приватбанк;
- у відділеннях ПУМБ та інших банках.

Зверніть увагу! При оплаті через платіжні термінали або у відділеннях банків, платіж за кредитом може бути зарахований протягом 3 (трьох) робочих днів.

2. Після внесення платежу зазначеного у п.1, очікуйте повідомлення про підтвердження виконання умов Акції. Нарахування винагороди відбудеться до 22.07.2022 на рахунок кешбеку в мобільному додатку ПУМБ Online (вкладка «Більше», розділ «Кешбек»), очікуйте додаткове повідомлення.

Кешбек нарахований за погашення кредиту не впливає на накопичення кешбеку за обраними категоріям місяця, якщо Ви є учасником Акції «Тепер Ваш мобільний кешбек із ПУМБ». Тобто, якщо Ви вже накопичили винагороду по категоріях кешбек (максимальний розмір 500 грн на міс.), кешбек за погашення кредиту буде нарахований додатково в повному обсязі.

Наприклад, якщо сума накопиченого Вами кешбеку в категоріях дорівнює 450 грн, а сума винагороди за сплачений кредит становить 1000 грн, то на віртуальному рахунку після її нарахування у Вас буде 1450 грн.
Мінімальна сума для виводу кешбеку – 100 грн. Утримується податок у розмірі 19,5%.
Більше про кешбек дізнавайтеся за посиланням: https://www.pumb.ua/cashback

3. Кешбек можна вивести тільки на активну гривневу картку ПУМБ. За її відсутності, Ви можете відкрити «всеКАРТА» у мобільному додатку ПУМБ Online або у відділенні ПУМБ. Деталі щодо відкриття «всеКАРТА» та усі переваги її користуванням за посиланням: https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta

*Перелік клієнтів, кому надсилають індивідуальне Повідомлення з пропозицією прийняти участь в Акції, а також відсоток кешбеку, який буде нарахований за виконання умов, обрані шляхом випадкового відбору. Вибірка учасників визначалася з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку.

Офіційні правила Акції: https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B9.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:19

Стартує акція «Осіння пора з RIA»

З 1 жовтня до 31 грудня 2022 отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у мобільному додатку ПУМБ Online та одержуйте 100 грн кешбеку за кожен сплачений грошовий переказ.
Повні умови акції за посиланням: https://news.finance.ua/ua/startuye-akc ... pora-z-ria
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Повідомлень: 2615
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Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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