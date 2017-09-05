Акції від ПУМБ

Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:54

З першого для війни ПУМБ робить все можливе для підтримки наших клієнтів та фінансового фронту держави. Пропонуємо Вам долучитися до цього фронту прийнявши участь у Акції «Частково кредит погашай – кешбек заробляй» (надалі – Акція).Сплативши кредит частково, Ви підтримуєте економіку та боєздатність нашої країни, а також отримаєте винагороду – 10% або 20% кешбеку* від суми сплаченого платежу за Вашим кредитом. Максимальна сума для отримання винагороди – необмежена.Пропозиція діє:- з 23.06.2022 по 15.07.2022;- тільки для клієнтів ПУМБ, які отримали пуш-повідомлення у мобільному додатку ПУМБ Online, повідомлення у Viber, SMS або іншими каналами зв’язку (надалі – Повідомлення*).Умови участі в Акції та отримання винагороди:1. До 15.07.2022 погасіть частково залишок заборгованості за кредитом після отримання Повідомлення з вказаною сумою та пропозицією прийняти участь в Акції.Необхідну суму можна сплатити:- у мобільному додатку ПУМБ Online карткою ПУМБ, іншого українського або зарубіжного банку;- на сайті або PayHub карткою ПУМБ, іншого Українського або зарубіжного банку;- у платіжних терміналах ПУМБ, IBox, EasyPay та Приватбанк;- у відділеннях ПУМБ та інших банках.Зверніть увагу! При оплаті через платіжні термінали або у відділеннях банків, платіж за кредитом може бути зарахований протягом 3 (трьох) робочих днів.2. Після внесення платежу зазначеного у п.1, очікуйте повідомлення про підтвердження виконання умов Акції. Нарахування винагороди відбудеться до 22.07.2022 на рахунок кешбеку в мобільному додатку ПУМБ Online (вкладка «Більше», розділ «Кешбек»), очікуйте додаткове повідомлення.Кешбек нарахований за погашення кредиту не впливає на накопичення кешбеку за обраними категоріям місяця, якщо Ви є учасником Акції «Тепер Ваш мобільний кешбек із ПУМБ». Тобто, якщо Ви вже накопичили винагороду по категоріях кешбек (максимальний розмір 500 грн на міс.), кешбек за погашення кредиту буде нарахований додатково в повному обсязі.Наприклад, якщо сума накопиченого Вами кешбеку в категоріях дорівнює 450 грн, а сума винагороди за сплачений кредит становить 1000 грн, то на віртуальному рахунку після її нарахування у Вас буде 1450 грн.Мінімальна сума для виводу кешбеку – 100 грн. Утримується податок у розмірі 19,5%.Більше про кешбек дізнавайтеся за посиланням:3. Кешбек можна вивести тільки на активну гривневу картку ПУМБ. За її відсутності, Ви можете відкрити «всеКАРТА» у мобільному додатку ПУМБ Online або у відділенні ПУМБ. Деталі щодо відкриття «всеКАРТА» та усі переваги її користуванням за посиланням:*Перелік клієнтів, кому надсилають індивідуальне Повідомлення з пропозицією прийняти участь в Акції, а також відсоток кешбеку, який буде нарахований за виконання умов, обрані шляхом випадкового відбору. Вибірка учасників визначалася з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку.Офіційні правила Акції: