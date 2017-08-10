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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:33
Re: Акції від Ідея Банку
Пипец! Банки раздражают местячковыми акциями!
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:21
Нові можливості у програмі Mastercard Більше
Ідея Банк запрошує своїх бізнес-клієнтів, які вже мають або хочуть оформити нашу Business Card долучитися до програми Mastercard Більше та отримати унікальні пропозиції саме для підприємців протягом найближчого року.
В акції можуть взяти участь держателі бізнес-карток Mastercard від Ідея Банку, існуючі учасники Програми Mastercard Більше та ще незареєстровані користувачі.
Для того, щоб скористатися перевагами Програми Mastercard Більше:
1. Зареєструйте вашу Business Card в програмі Mastercard Більше
2. Оплачуйте покупки і послуги та збирайте бали;
3. Обмінюйте бали на участь у розіграшах сертифікатів від партнерів: Сільпо, Епіцентр, АЛЛО, EVA, Yakaboo, OKKO та головних подарунків: навчання на бізнес-курсах, фахові консультації від експертів та інше.
4. Кожні 10 балів дорівнюють 1 шансу на перемогу
Загальний період акції: з 15 серпня 2020 по 14 вересня 2021 року.
Розіграші будуть проходити у 6 етапів:
1) з 15.08.2020 р. до 14.10.2020 р. включно;
2) з 15.10.2020 р. до 14.12.2020 р. включно;
3) з 15.12.2020 р. до 14.02.2021 р. включно;
4) з 15.02.2021 р. до 14.04.2021 р. включно;
5) з 15.04.2021 р. до 14.06.2021 р. включно;
6) з 15.06.2021 р. до 14.08.2021 р. включно;
Серед подарунків - сертифікати номіналом 500 грн в Сільпо, Епіцентр, АЛЛО, ЕVA, Yakaboo, OKKO та головні подарунки: сертифікат на вивчення англійської мови, сертифікат на консультацію експерта маркетингової агенції aimbulance, сертифікат на послуги консалтингу (юридичні послуги та з податкового законодавства), digital-аудит присутності компанії в Інтернеті, сертифікат на онлайн-курс в школі «LABA» (фінанси, маркетинг, продажі, менеджмент і управління, HR), сертифікат на онлайн-курс від школи «Unit School of Business».
Деталі акції тут
Нагадаємо, з моменту запуску business card від Ідея Банку в травні цього року, на сьогодні її оформили вже понад 70% бізнес-клієнтів банку.
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:33
Акція! Економте 15% на покупці шкільної форми у «Всі. Свої»
Шкільний маркет «Всі. Свої» відбуватиметься 29 і 30 серпня в м. Києві на вул. Десятинній, 12.
На ньому представлять свої товари кращі українські виробники шкільної та спортивної форми, одягу для дозвілля, взуття, рюкзаків, корисних аксесуарів, книжок, наборів для творчості та інших шкільних радостей.
Знижка -15% Visa на бренди зі шкільною формою нараховується автоматично.
А ще на маркеті буде дитяча фото-зона від Visa та морозиво у точці «Своє» у подарунок за покупку від 500грн, яка була оплачена карткою Visa. Для отримання морозива зберегти чек.
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:00
Готуємося до школи на Rozetka та отримуємо 5%
Ідея Банк пропонує своїм клієнтам – держателям карток Visa здійснити покупки до школи із вигодою та отримати 5% на бонусний рахунок під час оплати карткою Visa за шкільне приладдя на маркетплейсі Rozetka.
Бонуси нараховуються автоматично.
Для участі в акції необхідно авторизуватися. Правила акції.
Тривалість акції: 25.08.2020-07.09.2020.
Пропозиція діє не на всі товарні категорії: в категорії «Комп'ютери і ноутбуки» та у всіх її підкатегоріях покупець отримує бонуси у розмірі 5% від вартості цих товарів, але не більше 500,00 грн за кожну покупку.
Категорії що не включені в промо:
телефони, навушники
ТВ, Аудіо / Відео
Інструменти та автотовари
Сантехніка та ремонт
Дача, сад і город
Алкогольні напої
Тютюнові вироби
Ювелірні вироби
Подарункові сертифікати
Послуги та сервіси
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:28
Незабутні враження цієї осені під час річкового круїзу
Ідея Банк пропонує своїм клієнтам киянам та гостям столиці – держателям карток Mastercard насолодитися теплими днями цієї осені під час річкового круїзу до парку Межигір'я, отримавши знижку 15% на квитки.
Поспішайте насолодитися осінніми промінчиками тепла. Відправляйтеся за незабутніми враженнями!
Для отримання знижки необхідно:
зайти на сайт rentflot.ua, категорія «Річкові прогулянки» - Круїз у Межигір'ї зі шлюзуванням
вибрати квитки і натиснути на кнопку «Оформити замовлення»
оплатити квитки* карткою Mastercard®, використовуючи спосіб оплати «Банківською картою» або гаманець Masterpass
знижка застосовується автоматично
Знижка поширюється на квитки на рейси в щоп'ятниці (14:00 - 21:00), суботу та неділю (11:00 - 18:00). Вхідні квитки в парк Межигір'я оплачуються окремо.
Акція діє до 4.10 включно.
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:15
Більше можливостей для бізнесу від Mastercard та Ідея Банку
Ідея Банк запрошує своїх клієнтів-держателів Business Card взяти участь у спільному із Mastercard проекті, що передбачає можливість додаткового просування товарів та послуг підприємців на платформі Mastercard Більше.
Mastercard розширює можливості платформи Mastercard Більше, щоб підтримати малий та середній бізнес в Україні.
Відтепер українські підприємці мають можливість заявити про себе, представивши свої товари чи послуги в онлайн-каталозі Mastercard Більше.
Хто може взяти участь?
• У Програмі беруть участь фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці та юридичні особи - суб'єкти малого підприємництва.
• Для того, щоб подати заявку на участь в програмі, не обов'язково бути зареєстрованим учасником програми Mastercard Більше.
Як взяти участь у програмі?
1. Заповнити анкету учасника за посиланням, розповівши про свою компанію.
2. Чекати зворотний зв'язок від експертів компанії Mastercard. Щомісяця експерти розглядатимуть заявки і вибирати нових партнерів програми Mastercard Більше, пропозиції яких з'являться в онлайн-каталозі.
Заявки від учасників будуть прийматися до 31.12.2020.
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