В Україні падає рівень безробіття

27661 написав: AlifeSoft

Значит вырастут зарплаты в Украине. Если работники будут дефицитом, то уже работодатели будут прогибаться под работника. В общем до конца 2019-го минималка будет 10 тыс грн.

Добавленная стоимость в Украине низкая, откуда брать ресурс на повышение ЗП?



Добавленная стоимость низкая из-за низкой квалификации. Работодатели будут заинтересованы в повышении квалификации работника. Возможно, ВРУ введет долгосрочные трудовые контракты, работодатель за свой счет обучает работника, а работник должен будет проработать на него 5 лет.

