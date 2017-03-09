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В Україні падає рівень безробіття
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Додано: Чет 17 сер, 2017 11:08
AlifeSoft
Значит вырастут зарплаты в Украине. Если работники будут дефицитом, то уже работодатели будут прогибаться под работника. В общем до конца 2019-го минималка будет 10 тыс грн.
Добавленная стоимость в Украине низкая, откуда брать ресурс на повышение ЗП?
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Додано: Чет 17 сер, 2017 13:08
maniachello написав: p_a_l написав:
Поляки выехали из Польши в Германию на заработки. Украинцы выехали в Польшу. Вопрос. Кто приедет работать к нам?
Китайцы же
а зачем китайцам ехать к нам если они с тем же успехом могут поехать в РФ (ехать ближе, зарплаты выше)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:48
27661 написав:AlifeSoft
Значит вырастут зарплаты в Украине. Если работники будут дефицитом, то уже работодатели будут прогибаться под работника. В общем до конца 2019-го минималка будет 10 тыс грн.
Добавленная стоимость в Украине низкая, откуда брать ресурс на повышение ЗП?
Добавленная стоимость низкая из-за низкой квалификации. Работодатели будут заинтересованы в повышении квалификации работника. Возможно, ВРУ введет долгосрочные трудовые контракты, работодатель за свой счет обучает работника, а работник должен будет проработать на него 5 лет.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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Додано: Нед 20 сер, 2017 02:02
AlifeSoft написав: antey1969 написав:
Очередь за биометрическими паспортами. Выедут еще пара-тройка миллионов на заработки - на одного соискателя будет две вакансии.
Значит вырастут зарплаты в Украине. Если работники будут дефицитом, то уже работодатели будут прогибаться под работника. В общем до конца 2019-го минималка будет 10 тыс грн.
или тем кто нанимает работника- работать удаленно, или вкладываться за бугор) в любом случае, у кого нет образования или плохой специалист- нужники драить придется
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tyson20072007
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Додано: Нед 20 сер, 2017 06:20
tyson20072007 написав:
вкладываться за бугор
попробуйте) Слова
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Додано: Пон 21 сер, 2017 09:59
AlifeSoft
Добавленная стоимость низкая из-за низкой квалификации. Работодатели будут заинтересованы в повышении квалификации работника. Возможно, ВРУ введет долгосрочные трудовые контракты, работодатель за свой счет обучает работника, а работник должен будет проработать на него 5 лет.
Добавленная стоимость низкая из-за отсутствия современной промышленности. Такую промышленность не создать за пару пятилеток.(да никто и не пытается создавать) Так, что ...
P.S. Можно использовать китайские пром. мощности, но, я думаю, это выход не надолго.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:52
R2
Потому, что люди из страны валят. Мне интересно, вот считают же только зарегестрированных, а остальных нет. Те все "падает" только по бумаге.
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Milkazz
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