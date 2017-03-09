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В Україні падає
рівень безробіття

В Україні падає рівень безробіття
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 11:08

AlifeSoft
Значит вырастут зарплаты в Украине. Если работники будут дефицитом, то уже работодатели будут прогибаться под работника. В общем до конца 2019-го минималка будет 10 тыс грн.

Добавленная стоимость в Украине низкая, откуда брать ресурс на повышение ЗП?
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 13:08

  maniachello написав:
  p_a_l написав:Поляки выехали из Польши в Германию на заработки. Украинцы выехали в Польшу. Вопрос. Кто приедет работать к нам?

Китайцы же

а зачем китайцам ехать к нам если они с тем же успехом могут поехать в РФ (ехать ближе, зарплаты выше)?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 17:48

  27661 написав:AlifeSoft
Значит вырастут зарплаты в Украине. Если работники будут дефицитом, то уже работодатели будут прогибаться под работника. В общем до конца 2019-го минималка будет 10 тыс грн.

Добавленная стоимость в Украине низкая, откуда брать ресурс на повышение ЗП?


Добавленная стоимость низкая из-за низкой квалификации. Работодатели будут заинтересованы в повышении квалификации работника. Возможно, ВРУ введет долгосрочные трудовые контракты, работодатель за свой счет обучает работника, а работник должен будет проработать на него 5 лет.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2017 02:02

  AlifeSoft написав:
  antey1969 написав:Очередь за биометрическими паспортами. Выедут еще пара-тройка миллионов на заработки - на одного соискателя будет две вакансии.


Значит вырастут зарплаты в Украине. Если работники будут дефицитом, то уже работодатели будут прогибаться под работника. В общем до конца 2019-го минималка будет 10 тыс грн.

или тем кто нанимает работника- работать удаленно, или вкладываться за бугор) в любом случае, у кого нет образования или плохой специалист- нужники драить придется
tyson20072007
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2017 06:20

  tyson20072007 написав: вкладываться за бугор
попробуйте) Слова
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2017 09:59

AlifeSoft
Добавленная стоимость низкая из-за низкой квалификации. Работодатели будут заинтересованы в повышении квалификации работника. Возможно, ВРУ введет долгосрочные трудовые контракты, работодатель за свой счет обучает работника, а работник должен будет проработать на него 5 лет.

Добавленная стоимость низкая из-за отсутствия современной промышленности. Такую промышленность не создать за пару пятилеток.(да никто и не пытается создавать) Так, что ... :mrgreen:

P.S. Можно использовать китайские пром. мощности, но, я думаю, это выход не надолго.
27661
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2017 10:44

  AlifeSoft написав:Доллар вполне может быть и по 20-ть.

Может и по 20-ть, но не гривен так уж точно. Даже при текущем курсе отрицательный баланс внешнеторговых операций говорит о его несостоятельности, а Вы хотите чтоб гривня побеждала... Ну-ну.. :mrgreen:
Негоро
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:52

R2
Потому, что люди из страны валят. Мне интересно, вот считают же только зарегестрированных, а остальных нет. Те все "падает" только по бумаге.
Milkazz
 
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