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В Україні падає
рівень безробіття

В Україні падає рівень безробіття
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:27

Станом на 1 липня 2020 року на обліку у Держслужбі зайнятості майже 518 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних, жінки становили 58%, чоловіки - 42%.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби зайнятості.

"Диплом вишу мали 50% зареєстрованих безробітних, 33% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу. За віковими групами 31% безробітних - молодь до 35 років, 29% - від 35 до 44, 40% - понад 45 років.

Із загальної кількості безробітних 21,8 тисяч (або 4%) мали інвалідність, 9,2 тис. (або 2%) - колишні учасники АТО, 5,2 тисячі (або 1%) - внутрішньо переміщені особи, 39,5 тисяч (або 8%) - люди, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років, 4,5 тисяч (або 1%) - випускники навчальних закладів", - йдеться у повідомленні.

До звільнення 17% безробітних працювали у сфері торгівлі, 14% - переробній промисловості, 13% - у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні, 9% - у сільському, лісовому та рибному господарстві.
jump
 
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