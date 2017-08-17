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Додано: Нед 13 жов, 2019 14:02
ЖК на Виноградаре
Выбирая квартиру первое на что обратил внимание, так это на надежность застройщика. Укрбуд уже на рынке почти 30 лет. Цены приемлемые, расположение в квартирах очень современное. Судя по тем объектам что я видел, качество работ тоже на уровне.
Додано: Вів 15 жов, 2019 07:41
Re: "Укрбуд"
Жилым строительством они занимаются только с 2012, да и к большинству проектов он относится только как вывеска, не более
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:18
ЖК Подолград
Очень люблю подол, поэтому когда начал выбирать для себя жилье, то смотрел только этот район. От других застройщиков тоже было много предложений, но я выбрал для себя надежного застройщика с большим опытом на рынке новостроек. ВСе сдали вовремя и в срок, никаких недочетов ни по застройке ни по документам не было. Так что теперь я обладатель прекрасной мансардной квартиры.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:32
Митинг по УкрБуд
Додано: Чет 05 гру, 2019 23:33
Re: "Укрбуд"
....банкрот
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:35
Re: "Укрбуд"
Соболезную всем инвесторам, сам хотел в них инвестировать, почему-то я тоже им верил
Додано: Вів 14 чер, 2022 11:08
Re: "Укрбуд"
я как-то хотел у них купить квартиру, но так страшно , ведь сейчас много не достроек
Додано: Вів 24 січ, 2023 08:02
abc111 Пару дней назад дело о банкротстве Микитась прикрыл - хотя это никак не решает ни финансовых ни прочих проблем. 25 комплексов или вроде того висят недостроем
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