|
|
|
"ІнтерГал Буд"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:47
Полностью согласен с предидущим отзывом, интренгал - один из самых паршивых застройщиков, по ряду причин думал что он схлопнится еще с Аркадой и Укрбудом в 2020 году
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 517
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:45
Интергал покупает репутацию, на самом деле у них очень проблемные стройки
-
_Klim
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 38
- З нами з: 06.09.21
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:09
Чи ще працюють?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10103
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 904 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|27
|105101
|
|
|18
|30637
|
Чет 23 вер, 2021 17:35
_Klim
|
|13
|35790
|
|