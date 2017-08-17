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"ІнтерГал Буд"

"ІнтерГал Буд"
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:47

Re: "ІнтерГал Буд"

Полностью согласен с предидущим отзывом, интренгал - один из самых паршивых застройщиков, по ряду причин думал что он схлопнится еще с Аркадой и Укрбудом в 2020 году
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:45

Re: "ІнтерГал Буд"

Интергал покупает репутацию, на самом деле у них очень проблемные стройки
_Klim
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:09

Re: "ІнтерГал Буд"

Чи ще працюють?
Investor_K
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