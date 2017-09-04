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Акції від банку "ГЛОБУС"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:02

Приятный сюрприз для владельцев карт Mastercard от банка «Гл

Увидеть вживую любимых музыкантов — бесценно!

Обменивайте баллы и выиграйте сертификат Concert.ua на 500 гривен.

Чтобы принять участие в акции от банка «Глобус»:

∙ Зарегистрируйтесь в программ и Mastercard Більше.

∙ Нажмите кнопку «Заказать» и обменяйте 10 баллов на участие в акции.

∙ Выиграйте один из 100 сертификатов номиналом 500 грн и выбирайте сами, на каком концерте провести зимний вечер.

Детали на сайте bilshe.mastercard.ua.

Акция действует с 15 февраля 2018 до 15 марта 2018.

Вы можете обменивать баллы неограниченное количество раз, чтобы повысить шанс на выигрыш.

https://globusbank.com.ua/ru/priyatniy- ... -kart.html
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Повідомлень: 319
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:18

Меня зовут бот. Чат-бот. Суперакция от Банка “ГЛОБУС”!

Суперакция от Банка “ГЛОБУС”!
Быстренько оформляй заявку на кредитную карту/увеличение кредитного лимита через чат-бот и получай приятный подарок от банка “ГЛОБУС” - сертификат на 100 грн. в большой сети супермаркетов*.
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Звонить - это оld school. Есть мессенджеры!
Акция действует с 12.03.2018 по 31.03.2018.
* В акции принимают участие первые 50 участников.

https://globusbank.com.ua/ru/menya-zovu ... t-bot.html
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Повідомлень: 319
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:45

Акция на автомобили KIA/Сhery! Теперь новое авто стало еще д

Банк “ГЛОБУС” и корпорация “УкрАВТО” улучшили условия кредитования
С 19.03.2018 Банк “ГЛОБУС” внес приятные для Клиентов изменения в акционные условия в рамках Программы целевого розничного кредитования “Авто в кредит” (новые) для модельного ряда KIA/CHERY для физических лиц по условиям сотрудничества с корпорацией “УкрАВТО”.
Акция распространяется на модельный ряд КИА/Сhery в автосалонах корпорации “УкрАВТО”.
Почему желанный автомобиль надо брать именно сейчас? Потому что условия кредитования уникальны. Процентная ставка - от 0,001%, собственный вклад Клиента - от 10%. Срок кредитования - до 7 лет, сумма кредита - до 1 млн. гривен. На Ваш выбор - две схемы погашения кредита (аннуитет/стандарт).
Ну, и самое лучшее - Банк “ГЛОБУС” принимает решение по кредиту буквально за час!
Но надо спешить! Срок действия Акции - только до 31.05.2018 года
Узнайте все условия Программы целевого розничного кредитования "Авто в кредит" (новые) для модельного ряда KIA/CHERY для физических лиц здесь.

https://globusbank.com.ua/ru/aktsiya-na ... teper.html
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Повідомлень: 319
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:46

С мяча начинается твой путь к финал

Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве! Суперакция для держателей карт Mastercard® от Банка «ГЛОБУС»!

• Регистрируйтесь на сайте bilshe.mastercard.ua

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• Участвуйте в розыгрыше билетов на UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KYIV 2018

• Получайте еженедельные подарки

• Еженедельно подарки получают первые 500 участников из базы транзакций, которые сделали каждую 10 транзакцию

• 7 недель –7 разных типов подарков
Главные подарки:

- 10 пар билетов на финал Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая 2018 г.!
Еженедельные подарки:

1. Футболка —500

2. Худи —500

3. Шарф —500

4. Кепка —500

5. Рюкзак —500

6. Куртка —500

7. Мяч —500

Подробности на bilshe.mastercard.ua, mastercard.ua.

Акция действует с 20.03.2018 до 10.05.2018

https://globusbank.com.ua/ru/s-myacha-n ... y-put.html
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:43

Пользуешься кредитной картой?

Стали известны имена победителей суперакции

Завершился розыгрыш билетов на анимационный фильм “Похищенная принцесса” для держателей платежных карточек НПС “ПРОСТІР” от Банка “ГЛОБУС”.

10 счастливчиков, которые совершили наибольшее количество безналичных операций в акционный период, получили промокоды и обменяли их на билеты в кинотеатр.

Это была Клиенты Банка “ГЛОБУС” из Киева, Киевской области, Харьковской области, Запорожья и Львовской области.

Поздравляем!

“Похищенная принцесса: Руслан и Людмила” - приключенческий полнометражный мультфильм для семейной аудитории производства украинской студии Animagrad (FILM.UA Group), который погрузит вас в сказочную историю об отважных рыцарях, прекрасных принцессах и темных колдунах.

https://globusbank.com.ua/ru/polzueshsy ... ilety.html
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Повідомлень: 319
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
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