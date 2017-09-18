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Акції від банку "ГЛОБУС"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:32

Будь в тренде, плати бесконтактно!

Банк “ГЛОБУС” объявляет новую акцию для владельцев бесконтактных карт!

Подарок — электронный сертификат Comfy на сумму 500 грн.! Как его получить? Легко!

1. Открой карту Debit Mastercard Contactless в Банке "ГЛОБУС".

2. Осуществи 10 или более транзакций картой Debit Mastercard Contactless по оплате любых товаров/услуг в месяц на сумму от 30 гривен каждая или оплати картой Debit Mastercard Contactless одним платежом за покупку на сумму от 3000 гривен.

3. Получи свой подарок — электронный сертификат Comfy на сумму 500,00 грн*!

Акция действует с 01.06.2018 до 31.10.2018**. Количество сертификатов ограничено!

Призовой фонд:

* В первые три месяца Акции призовой фонд составляет 10 сертификатов Comfy ежемесячно. Выигрывают те, кто первыми выполнил условия акции. С 1 сентября по 31 октября призовой фонд увеличивается до 20 сертификатов Comfy ежемесячно.

** Участник Акции не может быть признан Победителем более чем 1 раз за весь период проведения Акции.

С официальными правилами Акции “Be Trendy Be Contactless” можно ознакомиться на сайте банка.

https://globusbank.com.ua/ru/bud-v-tren ... aktno.html
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