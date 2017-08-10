Акції від банку "ГЛОБУС"

Додано: Сер 04 лип, 2018 15:24

Вот и определены победители Акции «Будущее за мессенджерами», которые вскоре уже будут тратить свои подарки в большой сети супермаркетов!Список счастливчиков приведен нижеСпасибо, что присоединились к нашему Чат-Боту и надеемся, что общение с ним вам понравилось. Он и в дальнейшем всегда готов ответить на все ваши вопросы или даже дать совет.Поздравляем с победой!Призываем присоединиться к нашему Чат-Боту и стать частью будущего вместе с Банком «ГЛОБУС», ведь акция продлена до 31.07.2018 года.Все очень просто! Находите в приложении Messenger в поиске Глобус Банк или в приложении Telegram GLOBUSBANK_bot и ставите вопрос Чат-Бота. Он отвечает на все ваши вопросы, а вы получаете подарки - сертификат на 100 грн. в большой сети супермаркетов*.Именно Вы можете стать победителем, а возможно это будут Ваши друзья или знакомые!? Даем 100%, что общение с нашим Чат-ботом вам понравится.* Победителями становятся 20 участников, которые определяются с помощью онлайн сервиса random.org.Ознакомиться с Официальными правилами Акции Вы можете здесьЧтобы узнать более подробную информацию как получить подарок - позвоните в контакт-центр Банка по телефону 0 8003 00 392 и назовите уникальный код, который был отправлен Вам в приложении Messenger или Telegram