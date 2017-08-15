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Акції від банку "ГЛОБУС"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:32

Будь в тренде, плати бесконтактно!

Банк “ГЛОБУС” объявляет новую акцию для владельцев бесконтактных карт!

Подарок — электронный сертификат Comfy на сумму 500 грн.! Как его получить? Легко!

1. Открой карту Debit Mastercard Contactless в Банке "ГЛОБУС".

2. Осуществи 10 или более транзакций картой Debit Mastercard Contactless по оплате любых товаров/услуг в месяц на сумму от 30 гривен каждая или оплати картой Debit Mastercard Contactless одним платежом за покупку на сумму от 3000 гривен.

3. Получи свой подарок — электронный сертификат Comfy на сумму 500,00 грн*!

Акция действует с 01.06.2018 до 31.10.2018**. Количество сертификатов ограничено!

Призовой фонд:

* В первые три месяца Акции призовой фонд составляет 10 сертификатов Comfy ежемесячно. Выигрывают те, кто первыми выполнил условия акции. С 1 сентября по 31 октября призовой фонд увеличивается до 20 сертификатов Comfy ежемесячно.

** Участник Акции не может быть признан Победителем более чем 1 раз за весь период проведения Акции.

С официальными правилами Акции “Be Trendy Be Contactless” можно ознакомиться на сайте банка.

https://globusbank.com.ua/ru/bud-v-tren ... aktno.html
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:34

Специальное предложение Mastercard

Помогайте открывать Семейные Комнаты в больницах Украины вместе с Mastercard и McDonald's.

С 1 по 30 июня 2018 рассчитывайтесь карточкой Mastercard® от Банка “ГЛОБУС” в МакДональдз, и 2 грн. с каждого заказа будет направлено на открытие Семейных комнат в Киевском Охматдете*.

Детали здесь: mastercard.ua и mcdonalds.ua

*Расплачиваясь картой Mastercard за любой заказ на любую сумму в заведениях МакДональдз в Украине, 2 грн. (Без НДС) перечисляются в поддержку благотворительной программы "Ладошка Счастья". Пересчет осуществляется единовременно ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд" после завершения акции на основании отчета, предоставляемого компанией Mastercard, о количестве совершенных транзакций карточкой Mastercard в период акции. Стоимость заказа рассчитывается в соответствии с ценами, установленными в учреждении. Акция действует с 1 по 30 июня 2018 года включительно во всех заведениях МакДональдз на территории Украины. Все средства, собранные во время благотворительной программы “Ладошка Счастья”, в том числе от продажи сувениров (за исключением себестоимости и НДС), будут переданы благотворительной организации Фонд Дом Рональда МакДональдаTM на уставную деятельность, в частности на открытие семейных комнат в Охматдете (г. Киев).

https://globusbank.com.ua/ru/spetsialno ... amkah.html
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:24

Поздравляем победителей акции «Майбутнє за месенджерами»

Вот и определены победители Акции «Будущее за мессенджерами», которые вскоре уже будут тратить свои подарки в большой сети супермаркетов!

Список счастливчиков приведен нижеЗображення

Спасибо, что присоединились к нашему Чат-Боту и надеемся, что общение с ним вам понравилось. Он и в дальнейшем всегда готов ответить на все ваши вопросы или даже дать совет.

Поздравляем с победой!

Призываем присоединиться к нашему Чат-Боту и стать частью будущего вместе с Банком «ГЛОБУС», ведь акция продлена до 31.07.2018 года.

Все очень просто! Находите в приложении Messenger в поиске Глобус Банк или в приложении Telegram GLOBUSBANK_bot и ставите вопрос Чат-Бота. Он отвечает на все ваши вопросы, а вы получаете подарки - сертификат на 100 грн. в большой сети супермаркетов*.

Именно Вы можете стать победителем, а возможно это будут Ваши друзья или знакомые!? Даем 100%, что общение с нашим Чат-ботом вам понравится.

* Победителями становятся 20 участников, которые определяются с помощью онлайн сервиса random.org.

Ознакомиться с Официальными правилами Акции Вы можете здесь
https://globusbank.com.ua/ru/pobediteli ... erami.html

Чтобы узнать более подробную информацию как получить подарок - позвоните в контакт-центр Банка по телефону 0 8003 00 392 и назовите уникальный код, который был отправлен Вам в приложении Messenger или Telegram
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 16:32

По-настоящему «Прибыльное лето» с «Бонусом к депозиту»

За окном лето – пора, в которую можно не только отдыхать, но и достаточно выгодно зарабатывать!

Специально для тех, кто привык совмещать приятное с полезным, Банк «Глобус» (финучреждение, которое вошло в первую десятку банков Украины по результатам рейтинга надежности (привлекательности) депозитов за I квартал 2018 от рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг") и портал Finance.ua приготовили двойную выгоду.

Тот, кто оформит срочный депозит "Классический" и "Накопительный" от Банка «Глобус» с 09.07.2018 г. по до 31 августа 2018 (включительно) на срок от 91 дня в национальной валюте, получит + 1,0% годовых к базовому размеру процентной ставки.

Кстати, благодаря информационному Чат-Боту от Банка «Глобус» у клиентов финучреждения имеется возможность оперативно узнавать процентные ставки по депозиту, подсчитывать доход по выбранному вкладу и подавать заявку на его оформление. Чтобы воспользоваться ботом, достаточно найти в приложении Messenger с помощью поиска Банк «Глобус» или в приложении Telegram GLOBUSBANK_bot.

Но на этом хорошие новости не заканчиваются. Благодаря сотрудничеству банка с порталом Finance.ua, мы готовы предложить еще больше прибыли – до +1,1% к вкладу при выгодной минимальной сумме вклада от 30 тыс. гривен.

Чтобы получить больше от Finance.ua, «Прибыльного лета» и депозитов Банка «Глобус» – необходимо сделать всего несколько шагов:

Зайти по ссылке, выбрать депозит от Банка «Глобус» и заполнить заявку на бонус.

https://globusbank.com.ua/ru/po-nastoya ... nusom.html
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:56

Акция "Будь в тренде, плати бесконтактно" продолжается!

Расплачивайся карточкой Debit Mastercard Contactless от Банка "ГЛОБУС" и получай в подарок электронный сертификат Comfy на сумму 500 грн.!

Заинтересовались? Правила здесь https://globusbank.com.ua/ru/aktsiya-bu ... platy.html

Акция действует с 01.06.2018 до 31.10.2018. Количество сертификатов ограничено!
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