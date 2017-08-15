Акції від банку "ГЛОБУС"

Подарок — электронный сертификат Comfy на сумму 500 грн.! Как его получить? Легко!
1. Открой карту Debit Mastercard Contactless в Банке "ГЛОБУС".
2. Осуществи 10 или более транзакций картой Debit Mastercard Contactless по оплате любых товаров/услуг в месяц на сумму от 30 гривен каждая или оплати картой Debit Mastercard Contactless одним платежом за покупку на сумму от 3000 гривен.
3. Получи свой подарок — электронный сертификат Comfy на сумму 500,00 грн*!
Акция действует с 01.06.2018 до 31.10.2018**. Количество сертификатов ограничено!
Призовой фонд:
* В первые три месяца Акции призовой фонд составляет 10 сертификатов Comfy ежемесячно. Выигрывают те, кто первыми выполнил условия акции. С 1 сентября по 31 октября призовой фонд увеличивается до 20 сертификатов Comfy ежемесячно.
** Участник Акции не может быть признан Победителем более чем 1 раз за весь период проведения Акции.
С официальными правилами Акции “Be Trendy Be Contactless” можно ознакомиться на сайте банка.