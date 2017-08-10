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uot;ГЛОБУС"

Акції від банку "ГЛОБУС"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:18

Re: Акції від банку "ГЛОБУС"

почти 2 месяца назад у меня неудачно пролонгировался закончившийся депозит который я не успел вовремя разорвать - но и работники банка не удосужились согласовать со мной этот вопрос накануне окончания вклада, хотя раньше проходило информирование об окончании вклада. Неудачно - потому что ставка пролонгированного вклада была низкой даже в сравнении с другими вкладами в самом Глобусе. Тогда же я написал заявление о расторжении пролонгированного депозита. На которое я не могу получить ответа до сих пор. Почти два месяся мурыжат мои деньги , я теряю % и до сих пор не могу получить ответа на свое заявление, все делают вид что ничего не знают, без каких-либо обьяснений. Крайне нечистоплотное поведение этого банка, на грани с мошенничеством, дает повод серьезно задуматься о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:04

EnergyНа этой странице форума: Вы можете оставить комментарий о сотрудничестве с данным банком. Банк Глобус
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