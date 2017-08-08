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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:18
Re: Акції від банку "ГЛОБУС"
почти 2 месяца назад у меня неудачно пролонгировался закончившийся депозит который я не успел вовремя разорвать - но и работники банка не удосужились согласовать со мной этот вопрос накануне окончания вклада, хотя раньше проходило информирование об окончании вклада. Неудачно - потому что ставка пролонгированного вклада была низкой даже в сравнении с другими вкладами в самом Глобусе. Тогда же я написал заявление о расторжении пролонгированного депозита. На которое я не могу получить ответа до сих пор. Почти два месяся мурыжат мои деньги , я теряю % и до сих пор не могу получить ответа на свое заявление, все делают вид что ничего не знают, без каких-либо обьяснений. Крайне нечистоплотное поведение этого банка, на грани с мошенничеством, дает повод серьезно задуматься о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:04
EnergyНа этой странице форума: Вы можете оставить комментарий о сотрудничестве с данным банком. Банк Глобус
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:44
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Подробности о датах и времени проведения шоу вы можете узнать в официальных правилах акции.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 15:13
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:52
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Акція для власників карток Mastercard® від ГЛОБУС БАНКУ
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