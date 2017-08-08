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uot;ГЛОБУС"

Акції від банку "ГЛОБУС"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:18

Re: Акції від банку "ГЛОБУС"

почти 2 месяца назад у меня неудачно пролонгировался закончившийся депозит который я не успел вовремя разорвать - но и работники банка не удосужились согласовать со мной этот вопрос накануне окончания вклада, хотя раньше проходило информирование об окончании вклада. Неудачно - потому что ставка пролонгированного вклада была низкой даже в сравнении с другими вкладами в самом Глобусе. Тогда же я написал заявление о расторжении пролонгированного депозита. На которое я не могу получить ответа до сих пор. Почти два месяся мурыжат мои деньги , я теряю % и до сих пор не могу получить ответа на свое заявление, все делают вид что ничего не знают, без каких-либо обьяснений. Крайне нечистоплотное поведение этого банка, на грани с мошенничеством, дает повод серьезно задуматься о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:04

EnergyНа этой странице форума: Вы можете оставить комментарий о сотрудничестве с данным банком. Банк Глобус
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:44

Акция для держателей карт MasterCard

Выигрывайте билеты на сказочное шоу.

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Подробности о датах и времени проведения шоу вы можете узнать в официальных правилах акции.

Акция действует с 20.12.2018 до 16.01.2019.

https://globusbank.com.ua/ru/aktsiya-dl ... rcard.html
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:13

Подарунок до новорічних свят

З 03 січня 2019 року Банк "ГЛОБУС" пропонує своїм Клієнтам - фізичним особам нову акцію "Різдвяна"! При оформленні строкового депозиту "Класичний" та "Накопичувальний" на термін до 900 днів в національній валюті Ви отримуєте + 1,0% річних до базового розміру процентної ставки.

Поспішайте! Акція триватиме до 31 січня 2019 року (включно)!


З вигідними умовами розміщення депозитів у Банку "ГЛОБУС" Ви можете ознайомитися тут.

https://globusbank.com.ua/ua/podarok-k- ... -ot-2.html
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:52

Вирушайте на Каннський фестиваль разом із Mastercard®

Акція для власників карток Mastercard® від ГЛОБУС БАНКУ

З 15 лютого до 05 квітня 2019 року реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся преміальними картками Platinum Mastercard®, World Black Edition Mastercard®, World Elite Mastercard® та отримайте унікальну нагоду відвідати Каннський міжнародний кінофестиваль*.

*Акція діє з 15.02 до 05.04.2019 р. включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Детальні умови на bilshe.mastercard.ua

https://globusbank.com.ua/ua/otpravlyay ... meste.html
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