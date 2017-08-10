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uot;ГЛОБУС"

Акції від банку "ГЛОБУС"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 13:44

Промо-акция для держателей карт Mastercard

Рассчитывайтесь карточкой Masterсard® за акционные билеты на Concert.ua и выигрывайте крутые подарки!

Для участия в Акции необходимо:

- оформить заказ, как минимум одного билета на Concert.ua по акционной цене (со скидкой) на любое событие из списка, размещены на странице https://concert.ua/uk/set/disconten;

- оплатить заказ онлайн карточкой Mastercard® от ГЛОБКС БАНКА.

Еженедельно, среди всех, кто приобрел акционные билеты и оплатил их карточкой Mastercard® онлайн, разыгрываются подарочные наборы с новыми гаджетами Apple, наушники Apple AirPods и сертификаты Concert.ua

Детали акции на www.mastercard.ua, www.concert.ua и сайте ГЛОБУС БАНКА

Период проведения Акции: с 1 по 30 апреля 2019 в включительно.

https://globusbank.com.ua/ru/promo-akts ... rcard.html
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Повідомлень: 818
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 13:23

Время планировать отпуск! Разыгрываем авиабилеты от Air Arab

Суперакция для Держателей карт Mastercard® от ГЛОБУС БАНКА.

Суперакция для Держателей всех карточек Mastercard® (кроме карт Maestro) от ГЛОБУС БАНКА, зарегистрированных в программе Mastercard более.

Участвуйте в эксклюзивном розыгрыше 5 пар авиабилетов в ОАЭ (Киев-Шарджа-Киев) от Air Arabia и Mastercard Більше. Количество попыток не ограничено, поэтому чем больше раз вы обменяете 10 баллов на участие в акции, тем выше ваши шансы на выигрыш.

Детали здесь https://bilshe.mastercard.ua/

Предложение действует с 15.04.2019 до 31.05.2019

https://globusbank.com.ua/ru/vremya-pla ... ilety.html
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Повідомлень: 818
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:42

Начните танцевать прямо сейчас!

Акция для держателей карт Mastercard® от ГЛОБУС БАНКА.

Регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua, рассчитывайтесь карточкой Mastercard® и выигрывайте билеты на Stadium Show MONATIK 01.06.2019 (Киев, НСК Олимпийский)

Акция действует с 25 апреля по 25 мая 2019 на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.

https://globusbank.com.ua/ru/nachnite-t ... ychas.html
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Повідомлень: 818
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:20

Начните с мысли о джазе — слушайте сердцем во Львове

Новая акция для владельцев карт MasterCard от ГЛОБУС БАНКА.

Разыгрывается 3 поездки на двоих во Львов на Leopolis Jazz Fest, который признан одним из лучших джазовых фестивалей Европы!

Чтобы стать участником розыгрыша: просто обменяйте 10 премиальных баллов на участие в акции.

Чем больше раз вы обменяете 10 премиальных баллов на участие в акции, тем выше ваши шансы на выигрыш.

Детали - на сайте https://bilshe.mastercard.ua/

Приз включает проезд, проживание в гостинице (2 ночи), билеты на концерты с лучшими джазовыми исполнителями (2 дня) и ужин в ресторане.

Акция действует с 01.05.2019 до 31.05.2019 включительно.

https://globusbank.com.ua/ru/nachnite-s ... zhaze.html
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:21

Начните лето как сомелье

Разыгрываем 5 пар (10) билетов на фестиваль Kyiv Wine.

Еще одна акция для владельцев карт MasterCard от ГЛОБУС БАНКА! Регистрируйтесь в акции на https://bilshe.mastercard.ua/, обменивайте баллы и выигрывайте билеты на Kyiv Wine 2019, который состоится 08-09.06.2019 (Киев, Межигорская, 82)

Акция действует с 01 мая по 31 мая 2019 года на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.

https://globusbank.com.ua/ru/nachnite-l ... omele.html
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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