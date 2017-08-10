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uot;ГЛОБУС"

Акції від банку "ГЛОБУС"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:22

Платіть з Mastercard® на Rozetka – отримуйте безкоштовну дос

Для участі в акції необхідно:

• обрати товар на суму від 500 гривень на сайті або в мобільному додатку інтернет-супермаркету Rozetka за посиланням rozetka.com.ua/mastercard/
• обрати бажаний спосіб доставки
• оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard, використовуючи спеціальний вид оплати під назвою «Оплата Mastercard з безкоштовною доставкою від 500 грн»



Акція діє з 01.07.2019 р. по 14.07.2019 р. для всіх регіонів, крім міста Києва.
Акція може закінчитися достроково.


Офіційні правила акції


Деталі: mastercard.ua і rozetka.com.ua

https://globusbank.com.ua/ua/platite-s- ... zetka.html
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Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:23

Отдых с Mastercard Більше Black

Совместите изысканный отдых и оздоровление под профессиональным наблюдением в гостиницах Mirotel Resort & SPA (Украина) и EsperanzaResort & SPA (Литва) с Mastercard Більше Black.

Для участия в розыгрыше: спишите 10 премиальных баллов и получите шанс выиграть ваучер на 3 ночи от отеля Mirotel Resort & SPA (Украина) и отеля EsperanzaResort & SPA (Литва).


В акции принимают участие все клиенты, держатели всех премиальных карт, зарегистрированных в программе Mastercard Більше Black:.


Период акции: с 01.07.2019 по 31.07.2019 года

Детали bilshe.mastercard.ua
Официальные правила акции Esperanza Resort&SPA

Детали bilshe.mastercard.ua
Официальные правила акции Mirotel Resort&SPA

https://globusbank.com.ua/ru/otdyh-s-ma ... ack-2.html
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 01.09.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
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+ Додати
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