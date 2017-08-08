Акції від банку "ГЛОБУС"

- додайте у кошик потрібні товари та оберіть доставку кур’єром
- оплачуйте покупку карткою Mastercard від Глобус Банку
- чекайте на безплатну доставку покупки кур’єром
Акція діє з 01.02.2021 р. по 28.02.2021 р. включно в гіпермаркетах міст Київ, Дніпро, Кременчук, Одеса, Рівне, Харків. В акції беруть участь замовлення з сумою чека від 1 грн і зі способом доставки «Доставка кур’єром». https://globusbank.com.ua/ua/platite-ka ... hayte.html
100 % кешбеку новачкам за другу OLX Доставка з вашою Mastercard Як отримати приголомшливий кешбек?
Купуйте на OLX, спробуйте послугу OLX Доставка вперше, оплачуйте онлайн карткою Mastercard від Глобус Банку. Отримайте повну вартість доставки другого замовлення на свою картку не пізніше ніж за 48 годин з моменту, коли відповідна угода визнана успішною.
Акція діє з 08.02.2021 р. по 31.03.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України.
Вдвічі більше балів з Mastercard у мережі ресторанів Дмитра Борисова Акція для власників карток Mastercard від Глобус Банку.
Для участі в Акції необхідно:
- Протягом Періоду Акції встановити на власний смартфон мобільний додаток GastroFamily та створити власний обліковий запис в ньому.
- Протягом Періоду Акції здійснити замовлення на будь-яку суму в Місці проведення Акції з використанням Мобільного додатку GastroFamily. До оплати замовлення назвати офіціанту код замовлення та повідомити про намір здійснити оплату Карткою Mastercard від Глобус Банку. У момент оплати Карткою подвійні бали нараховуються автоматично.
З детальними умовами нарахування балів, їхнього використання/обміну можна ознайомитися в Мобільному додатку GastroFamily або на сайті https://borysov.com.ua.
Термін дії нарахованих балів обмежений і буде зазначений в Мобільному додатку GastroFamily.
Відтепер власники карток Mastercard World Elite мають можливість БЕЗКОШТОВНО пройти завчасне ПЛР-тестування перед вильотом в терміналах B та D аеропорту «Бориспіль», та після прильоту в терміналі D.
Послуга доступна власнику картки Mastercard World Elite після проходження перевірки на витрати по пред'явленій картці за останні 30+5 днів (вихідні не враховуються). Загальна сума безготівкових транзакцій повинна становити 6000 грн. https://globusbank.com.ua/ua/priyatnaya ... vovat.html