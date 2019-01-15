.. ну почему, мне с алиэкспресса где то 1/3 к 2/3 нова пошта (курьером)и укрпошта.. даже не звонят, смотрю сам по трек номеру как пришло иду в отделение и забираю сам.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:21
Re: Як отримати товар з Китаю Укрпоштою
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:20
Re: Як отримати товар з Китаю Укрпоштою
Получаю посылки с IHerb.Самая дешевая доставка вначале работала с Новой Почтой,а теперь с Укрпочтой.Посылку на сайте отслеживаю,а с почты на Viber приходят сообщения,что посылка в отделении.Первый раз обрадовалась,пришла после 1-й смс-ки,а мне говорят-нету посылки,это ее просто приняли в отделении после таможни и Вам сообщили это радостное известие.Вот когда придет СМС,что посылка в отделении и указан адрес нашего отделения,тогда и приходите.И действительно,через несколько дней приходит сообщение,что в отделении Укрпочты по такому-то адресу (сама выбирала ближайшее из списка предложенных при оформлении)находится отправление.
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:36
Re: Як отримати товар з Китаю Укрпоштою
Що там з нового року змінилися правила, можна ще до 150Є замовляти? В різних джерелах протилежна інформація..
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:44
В последнее врямя работа Укрпочты очень радует. Время работы удобное, если прийти после 19 очередей никогда нет ( у меня 2 отделения рядом).
Уже несколько раз было, что треки из Китая не отслеживались, а сообщение в вайбер от укрпочты о доставке посылки на отделение приходило, после этого шла забирать посылку.
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