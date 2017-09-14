|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:14
fler написав: flyman написав:
Флер, як з трансформатори на задньому парадному?
flyman, новини не читаєм, нє? Ось, наприклад:
У Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року
. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
А взагалі чого скиглити? Кожної зими те саме, причому влітку про це попереджали. Четвертий рік поспіль. Розумні люди вже давно себе забезпечили резервним живленням.
до чого мінітец, якщо мова про "трансформатори"? але ви не стм?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:37
Shaman
плете своє мереживо брехні - й просуває антиукраїнські ідеї.
Є таке. І шукає panic sale нерухомість Дніпра, бо впевнений що через «дніпровську браму» кацапи зайдуть і має подорожчати.
