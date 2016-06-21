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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 25 сер, 2017 19:02
Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?
Добрый день. Кто брал онлайн кредиты, а именно в MyCredit? Поделитесь опытом пожалуйста...
Додано: Сер 30 сер, 2017 20:02
Не могу сказать, что условия кредитования здесь сильно отличаются от других контор, но больше всего мне понравилось лояльное отношение сотрудников этой фирмы, когда брал кредит онлайн на карту, а так же на протяжении всего времени, что я выплачивал долг, не возникло никаких проблем, даже когда я не много просрочил с выплатой.
Додано: Сер 30 сер, 2017 20:41
lyubimova86
Я брал, в целом мне понравилось дали как обещали быстро. Нооо очень не большую сумму я рассчитывал на большую. Ответили мол сумму увеличат, когда стану постоянным клиентом .
Додано: Нед 03 вер, 2017 11:37
Re: Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?
Тоже пытался, но не дали
Додано: Суб 20 січ, 2018 21:19
Нарушение законов
При просрочке блокируют банковские счета и самовольно списывают с них деньги. Как получают доступ к счетам, не известно. В любом случае, это нарушение законов, так как арест счетов возможен только по решению суда
Но если уверенны в своих силах, то вполне норм, лучше и дешевле, чем Кредиткаса, Быстрозайм и по.
Додано: Чет 08 лют, 2018 13:01
Не понимаю, ну ладно как то могут выудить информацию о Ваших счетах в других банках, но как эти (другие банки) соглашаются на блокировку счета клиента без решения суда? Возможно и суд здесь замешан, а может в договоре маленькими буковками что то прописано?
Додано: Пон 19 лют, 2018 09:19
lyubimova86 лучше не берите, работал в подобной организации, берете кредит, Вам все красиво расписывают, мол переплата минимальная, а на поверку переплата 350%
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