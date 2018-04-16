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Хочу взять кредит на карту
в MyCredit, кто брал?

Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2017 19:02

Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?

Добрый день. Кто брал онлайн кредиты, а именно в MyCredit? Поделитесь опытом пожалуйста...
lyubimova86
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2017 21:04

Пыталась взять. Не дали.
alena_sokolovaaaaa
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2017 20:02

  lyubimova86 написав:Добрый день. Кто брал онлайн кредиты, а именно в MyCredit? Поделитесь опытом пожалуйста...

Не могу сказать, что условия кредитования здесь сильно отличаются от других контор, но больше всего мне понравилось лояльное отношение сотрудников этой фирмы, когда брал кредит онлайн на карту, а так же на протяжении всего времени, что я выплачивал долг, не возникло никаких проблем, даже когда я не много просрочил с выплатой.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2017 20:41

lyubimova86
Я брал, в целом мне понравилось дали как обещали быстро. Нооо очень не большую сумму я рассчитывал на большую. Ответили мол сумму увеличат, когда стану постоянным клиентом :mrgreen: .
rocketlabcomua
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2017 11:37

Re: Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?

Тоже пытался, но не дали
germashenko
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 21:19

Нарушение законов

При просрочке блокируют банковские счета и самовольно списывают с них деньги. Как получают доступ к счетам, не известно. В любом случае, это нарушение законов, так как арест счетов возможен только по решению суда
Но если уверенны в своих силах, то вполне норм, лучше и дешевле, чем Кредиткаса, Быстрозайм и по.
honey_zira
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 13:01

Как получают доступ к счетам, не известно. В любом случае, это нарушение законов, так как арест счетов возможен только по решению суда

Не понимаю, ну ладно как то могут выудить информацию о Ваших счетах в других банках, но как эти (другие банки) соглашаются на блокировку счета клиента без решения суда? Возможно и суд здесь замешан, а может в договоре маленькими буковками что то прописано?
Hermann
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:19

lyubimova86 лучше не берите, работал в подобной организации, берете кредит, Вам все красиво расписывают, мол переплата минимальная, а на поверку переплата 350%
sanovich1983
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:18

Re: Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?

Я вообще если честно, то никогда не сталкивалась с этим банком, по этому без понятия, что у них да как
RostinaOlya
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:08

  RostinaOlya написав:Я вообще если честно, то никогда не сталкивалась с этим банком, по этому без понятия, что у них да как

Это не банк
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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