Максимальная годовая процентная ставка, включающая ссудный процент, а также все остальные комиссии и расходы за год составляет 584%.
По данным с сайта
Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:15
Re: Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?
Максимальная годовая процентная ставка, включающая ссудный процент, а также все остальные комиссии и расходы за год составляет 584%.
По данным с сайта
Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:31
Так это стандартная "ломбардная" или "микрофинансовая" ставка: 1,5%-2% в день.
Годовая конечно выглядит вообще дико
Но как ни странно, есть спрос и предложение
Всё IMHO
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