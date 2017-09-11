Как дешево оплатить крупную сумму

Иногда в жизни случаются моменты когда нужно заплатить кругленькую сумму и очень раздражительно при этом платить драконовскую комиссию. Вдвойне раздражительно при этом стоять в очередях к хамоватым операционисткам карманных недобанков, ну или стоять в общей очереди с авоськой денег и тоже с комиссией, хоть и менее драконовской, в более нормальных банках.
Лайфхак от ТАСбанка состоит в следующем:
1. Открываем сберегательный счет (бесплатно).
2. Открываем поточный счет (бесплатно).
3. Регистрируемся в тас24 (бесплатно).
4. Запихиваем на сберегательный счет деньги через кассу (единственный минус - нельзя заносить больше 50к в день).
5. Начинаем получать удовольствие от 10% годовых.
6. Когда нужно выполнить крупный платеж, звоним в колл-центр в рабочее время (бесплатно), поднимаем дневные лимиты на платежи до нужного нам уровня (бесплатно).
7. Нужную сумму +2 грн утром бросаем со сберегательного на поточный.
8. До обеда отправляем с поточного куда нам надо. (Комиссия 2 грн).
9. Подсчитываем сэкономленную сумму, + заработанные %% и получаем удовольствие.