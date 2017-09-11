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Как дешево оплатить
крупную сумму

Как дешево оплатить крупную сумму
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2017 17:55

Как дешево оплатить крупную сумму

Иногда в жизни случаются моменты когда нужно заплатить кругленькую сумму и очень раздражительно при этом платить драконовскую комиссию. Вдвойне раздражительно при этом стоять в очередях к хамоватым операционисткам карманных недобанков, ну или стоять в общей очереди с авоськой денег и тоже с комиссией, хоть и менее драконовской, в более нормальных банках.
Лайфхак от ТАСбанка состоит в следующем:
1. Открываем сберегательный счет (бесплатно).
2. Открываем поточный счет (бесплатно).
3. Регистрируемся в тас24 (бесплатно).
4. Запихиваем на сберегательный счет деньги через кассу (единственный минус - нельзя заносить больше 50к в день).
5. Начинаем получать удовольствие от 10% годовых.
6. Когда нужно выполнить крупный платеж, звоним в колл-центр в рабочее время (бесплатно), поднимаем дневные лимиты на платежи до нужного нам уровня (бесплатно).
7. Нужную сумму +2 грн утром бросаем со сберегательного на поточный.
8. До обеда отправляем с поточного куда нам надо. (Комиссия 2 грн).
9. Подсчитываем сэкономленную сумму, + заработанные %% и получаем удовольствие. :mrgreen:
alex77
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2017 12:01

alex77 , смотря что такое "крупная сумма". В "Альфе" это бесплатно, те же 10% годовых можно получить. Но за приличную машину придется бить на несколько операций. Максимум - 50 000 гривень за раз, 150 000 в сутки и 400 000 в месяц.
dude
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2017 10:57

dude
ТАС 250000 можно за раз/за день за пределы банка. За 4 дня миллион без 8 гривен можно выгнать.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:41

лайфхак протух....

В ноябре комса резко подняла комиссии...Будьте бдительны.
За две грн уже крупные суммы не погоняешь.
Камрады, плз, просветите, откуда сейчас можно дешево платить?
Желательно с % на остаток средств на счету и бесплатным вводом нала/безнала?
Лучше в личку, чтоб банкиры не узнали
alex77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:12

Re: Как дешево оплатить крупную сумму

Прокредит, но там абонка нехилая. Хотя если речь о больших суммах - самое оно
maxim2014
 
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