Как дешево оплатить крупную сумму

Додано: Сер 30 сер, 2017 17:55

Иногда в жизни случаются моменты когда нужно заплатить кругленькую сумму и очень раздражительно при этом платить драконовскую комиссию. Вдвойне раздражительно при этом стоять в очередях к хамоватым операционисткам карманных недобанков, ну или стоять в общей очереди с авоськой денег и тоже с комиссией, хоть и менее драконовской, в более нормальных банках.Лайфхак от ТАСбанка состоит в следующем:1. Открываем сберегательный счет (бесплатно).2. Открываем поточный счет (бесплатно).3. Регистрируемся в тас24 (бесплатно).4. Запихиваем на сберегательный счет деньги через кассу (единственный минус - нельзя заносить больше 50к в день).5. Начинаем получать удовольствие от 10% годовых.6. Когда нужно выполнить крупный платеж, звоним в колл-центр в рабочее время (бесплатно), поднимаем дневные лимиты на платежи до нужного нам уровня (бесплатно).7. Нужную сумму +2 грн утром бросаем со сберегательного на поточный.8. До обеда отправляем с поточного куда нам надо. (Комиссия 2 грн).9. Подсчитываем сэкономленную сумму, + заработанные %% и получаем удовольствие.